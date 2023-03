«Creen que soy falso», Ricardo Morán cuenta su experiencia con Tinder

Compartir Facebook

Ricardo Morán habló un poco más de su vida privada y afirmó que también fue parte del boom de Tinder sin embargo no tuvo buena suerte.

Y es que el productor de televisión afirmó que le hacía emoción el conocer personas a través de un aplicativo sin embargo muchas de ellas pensaban que él era alguien que intentaba sorprender la identidad del verdadero Ricardo.

«Tú sabes que a mí no me dejan crear cuentas en las redes porque creen que soy falso, o sea, que no soy yo. Yo me hice un Tinder», indicaba inicialmente Ricardo.

Su emoción fue cuando empezó a recibir mensajes de personas que habían hecho match con la expectativa de tal vez poder conocerse sin embargo esto nunca pasó.

Ya que según cuenta el productor de yo soy recibió múltiples denuncias por suplantación de identidad.

«Su cuenta ha sido denunciada porque usted está suplantando a una celebridad. Entonces ya no me quedan ni teléfono ni cuenta de correo para abrir», sentenciaba el productor.