¡Cómo la primera vez! Jorge Fossati se muestra ilusionado por su debut con Perú: "Estoy emocionado y ansioso"

¡Cuidao´ que se nos va! Jorge Fossati fue elegido para reemplazar a Juan Reynoso en el banquillo de la selección peruana y su gran momento ha llegado. Luego de casi diez días de entrenamiento con sus jugadores, llegó el momento de su gran debut. La selección peruana enfrentará a Nicaragua en Matute, lo que marcará el inicio de la era del estratega uruguayo en la bicolor. Ante esto, el ex Universitario brindó una conferencia de prensa donde brindó mayores detalles de lo que será el partido ante los centroamericanos, además de su sentir frente a este gran reto.

Jorge Fossati nervioso previo al debut

Faltan pocas horas para el debut de Jorge Fossati en el banquillo de la selección peruana. El rival elegido será Nicaragua y ambas escuadras jugarán en Matute desde las 8:30 de la noche de este viernes 22 de marzo. La fecha quedará en la historia para el entrenador uruguayo, quien ya palpita lo que será el partido ante los centroamericanos.

Para ofrecer mayores detalles, Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa y tuvo una pequeña queja. Para el entrenador, no es lo ideal entrenar "por partes" con el plantel, sin embargo, sabe que por ser amistoso debe adecuarse a los tiempos de cada club y cada jugador.

"Hace nueve días, pero el primer día tres, el segundo día ocho. Como ya dije, no es la forma ideal de trabajar (por no tener el grupo completo). Respecto a la otra pregunta, saben lo que voy a intentar (sistema) y no veo a ningún jugador incómodo. Por supuesto que cada idea tiene muchos detalles. Y eso lo vamos trabajando. ¿Va a salir de la mejor manera? Será progresivamente", señaló.

Además, manifestó su nerviosismo por su debut en el banquillo bicolor. Si bien tiene mucho tiempo en el negocio del fútbol, eso no quita la ilusión de su primera vez con la selección peruana.

"Nosotros los hemos elegido pensando en la idea que queremos desarrollar y creemos que ellos tienen todas las cualidades para hacerlo. (...) Estoy nervioso, ansioso, tratando de manejar la emoción por más años que uno tenga", sostuvo en conferencia de prensa.

¿Qué mostrará la selección?

La gran pregunta fue el once titular. Jorge Fossati reconoció que tiene el equipo titular casi en mente, pero también hizo una aclaración. El equipo titular para la Copa América y Eliminatorias aún no está definido, ya que eso lo verá con el transcurrir del tiempo.

Además, señaló que con la finalidad de ver a la mayoría de futbolistas en acción, Perú y Nicaragua han quedado en realizar hasta seis cambios. Por ello, muchos hinchas esperan ansiosos el debut de Oliver Sonne con la bicolor.

"Los partidos son en serio y no habrá cantidad de cambios como un amistoso común. Y mañana se puede solo seis cambios. Entonces no tenemos como premisa en estos dos partidos buscar el equipo titular, lo que tenemos como premisa es que todos trabajen la idea", destacó.

Finalizando su conferencia, no dudó en mandarle un fuerte mensaje a la hinchada, ya que confía a ciegas en que su apoyo será fundamental de aquí en adelante. "Lo que dije desde un inicio. Si bien para nosotros es una nueva etapa, tenemos la mentalidad de siempre, que tenemos que estar todos juntos. Para el hincha es lo de siempre, y es por eso que confío plenamente en que la selección va a seguir teniendo el apoyo que el pueblo peruano le ha dado, le da y le seguirá dando", acotó.