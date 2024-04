¡Con la fe intacta! Hernán Barcos sueña con la clasificación a octavos de final de Alianza Lima: ¿Qué dijo?

Tabla de posiciones en el Grupo A de la Copa Libertadores (Alianza Lima):

Fluminense 4 (2PJ/+1)

Colo-Colo 4 (3PJ/0)

Cerro Porteño 3 (2PJ/0)

Alianza Lima 2 (3PJ/-1)



Partidos que le falta:

vs. Cerro Porteño(8 de mayo).

vs. Colo Colo(15 de mayo).

vs. Fluminense (29 de mayo). pic.twitter.com/lcOZ2QVu1V