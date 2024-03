¡Exceso de calor! Oliver Sonne y Franco Zanelatto arrancan suspiros con sugerente entrenamiento (VIDEO)

¡De pronto siento más calor de lo normal! República Dominicana será el segundo rival de la selección peruana al mando de Jorge Fossati y muchos de los jugadores quieren impresionar al "profe" para ser considerados en el once titular. Franco Zanelatto y Oliver Sonne son dos de ellos y se han hecho viral en las últimas horas por una "acalorada" razón. Ambos futbolistas han protagonizado un entrenamiento "candente" y "hot", con el cual han arrancado suspiro a más de una... y unos.

Oliver Sonne y Franco Zanelatto deleitan con "sensual" entrenamiento

Desde su llegada a la selección peruana, Oliver Sonne se ha robado todas las miradas. Su buen nivel mostrado en Dinamarca, además de las ganas de querer vestir la camiseta nacional fueron suficiente para ganarse el corazón de la hinchada blanquirroja.

Además, la guapura del "Vikingo de los Andes" es otro de los factores que lo hacen uno de los jugadores peruanos más interesantes para todas y todos los fanáticos. Al buen Sonne hay que agregarle Franco Zanelatto. El jugador de Alianza Lima ganó arraigo el año pasado al debutar con la selección peruana al mando de Juan Reynoso.

En su debut, rápidamente se hizo viral, no por alguna buena jugada, sino porque los seguidores de la bicolor lo consideraban uno de los más guapos del equipo. El partido pasado ante Nicaragua, sucedió lo impensado por muchos: Sonne y Zanelatto se lucieron juntos al hacer su ingreso en el amistoso. De inmediato, más de un hincha empezó a suspirar y ahora, con el VIDEO viral mucho más.

Previo al encuentro ante República Dominicana, la selección peruana viene cumpliendo exigentes entrenamientos y quieren llenarle los ojos a Jorge Fossati para poder ser parte del equipo titular. Sin embargo, el jugador de Alianza Lima y el "Vikingo de los Andes" no solo habrían llenado los ojos del entrenador, sino también de los usuarios en redes sociales.

En diversas cuentas de "X" (ex Twitter) y TikTok se ha compartido un video donde ambos, con sugerentes movimientos que dejan volar la imaginación de más de uno, realizan un ejercicio en los entrenamientos de Perú. De inmediato, las redes "explotaron" y muchos cibernautas, entre hombres y mujeres, dejaron más de un comentario creativo.

Oliver Sonne y Franco Zanelatto en los entrenamientos con Peru metiéndole su chocolateada al aire(?

(Obviamente solo están entrenando) pic.twitter.com/062FDuvqkS — Sonnismo (@sonnismo) March 25, 2024

Usuarios reaccionan al dúo dinámico

Oliver Sonne y Franco Zanelatto se han convertido en "el guapo" y "el más guapo" de la selección peruana. Ambos jugadores son de los favoritos por todos los fanáticos peruanos no solo por su buen juego, sino también por su guapura.

Tras las imágenes difundidas de su entrenamiento "de alto voltaje", usuarios en redes no tardaron en reaccionar y aseguraron que con el video no dejan nada a la imaginación.

"Dios mío, no quiero pecar", "Sonne, acá te espero (soy hombre)", "papi Zanelatto es todo lo que necesito", "el verdadero 2 pa 2 que quiero", "¿por qué siempre los ponchan juntos? No es un reclamo, es un agradecimiento", "me va a dar un infarto", son algunos de los comentarios.

No cabe duda de que ambos se han ganado el cariño de la hinchada gracias a sus "caritas talladas por los mismos dioses". Y si hoy hacen algún gol, definitivamente, el estadio se viene abajo.