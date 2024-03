¡Gran gesto! Sport Boys ingresó a su último partido acompañado de diversos perritos en adopción

La adopción de cachorros fue considerada como un símbolo de buena suerte para el triunfo del Sport Boys sobre UCV. El equipo rosado de Callao logró vencer 2-0 a César Vallejo en el Estadio Miguel Grau de Callao durante la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Sin embargo, lo más resaltante fue la presencia de diversos canes, los cuales ingresaron acompañando a los jugadores de fútbol del equipo rosado. Y es que el equipo de Sport Boys está promoviendo la adopción responsable de las mascotas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sport Boys ingresa al campo acompañado de perritos

El equipo de fútbol chalaco, al ingresar al estadio, fue acompañado por perros en busca de hogar. Esta iniciativa tiene como propósito sensibilizar a los apasionados seguidores del Sport Boys y del fútbol nacional sobre la importancia del bienestar animal. Sport Boys y la organización no gubernamental WUF se han unido en esta colaboración excepcional para promover la adopción responsable, un objetivo compartido que busca generar un impacto positivo en la comunidad.

En ese sentido, invitaron a la comunidad a unirse a esta causa significativa, ya que juntos están estableciendo un legado de cuidado, respeto y responsabilidad hacia nuestras queridas mascotas. Como parte de esta alianza, los jugadores del Sport Boys saldrán a la cancha en diferentes fechas acompañados de perros en adopción, con el objetivo central de resaltar la importancia de brindar hogares llenos de amor y cuidado a los animales que necesitan un hogar.

Victoria ante UCV

Con la presencia de Paolo Guerrero, el equipo de César Vallejo no logró vencer a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao y sufrió una derrota por 2-0. Este resultado lo colocó en las últimas posiciones de la tabla de clasificación del campeonato peruano. Uno de los momentos memorables de la victoria de Sport Boys por 2-0 sobre César Vallejo el domingo 10 de marzo en el estadio Miguel Grau del Callao fue la fuerte entrada que Juan 'El Chengue' Morales realizó a Paolo Guerrero en los primeros minutos del partido. Esta acción condicionó a Guerrero durante el resto del juego, ya que continuó mostrando signos de dolor y finalmente fue sustituido a los 78 minutos, siendo reemplazado por Osnar Noronha.

"Siempre voy a todas las pelotas con todo el mundo así. Me caracterizo por ir fuerte a todas las jugadas, por cada dividida ganarla, no es por que sea Paolo Guerrero, a quien lo respeto y lo admiro bastante, así que si mucha gente quiere hacer polémica, creo que no es lo indicado. Siempre fricciono fuerte, tendría que ver la repetición para ver, porque yo en el momento fui con vehemencia, pero no he visto más", declaró el mediocampista rosado.