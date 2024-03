¡Amiga date cuenta! Christian Cueva y Pamela López son captados en presuntos 'chapes' confirmando su reconciliación

Christian Cueva y Pamela López están a casi nada de retomar su matrimonio y es que está pareja demuestra que "el amor" aguanta todo e incluso infidelidades y faltas de respeto tal y como lo comentó en su momento Pamela López en el programa de Magaly TV la firme.

Estás polémicas imágenes vienen dando de qué hablar en todas las redes ya que fue 'Amor y Fuego' los responsables de captar a la parejita más unida que nunca.

¿Lo perdonó?

Las cámaras de "Amor y Fuego" captaron el preciso momento en el que Pamela López y Christian Cueva se encontraban juntos en el auto del jugador.

Y es que la parejita al parecer habría llegado a una reconciliación después de la polémica que se inicio a raíz de la infidelidad del popular "Aladino" con Pamela Franco.

Como se recuerda hace unas semanas la señora López aseguró al programa de Magaly que no tenía ni la más mínima intención de recuperar su matrimonio con Cueva debido a las mentiras del pelotero, sin embargo, esto ya habría quedado en el olvido.

Según las imágenes del programa de espectáculos se puede ver como Christian se inclina hacia el asiento del copiloto como si se acercará para dar un certero beso, sin embargo, el ángulo no pudo captar si se trataba de un beso, pero todo cabe indicar que si.

Pese a la difusión de estas imágenes la parejita no se ha pronunciado en redes sociales sobre su relación actual.

Cabe resaltar que hace algunas semanas atrás Pamela López viajó a Europa para visitar a una amiga y negó que su viaje sea con motivo de una reconciliación con el padre de sus hijos.

Brunella Horna aseguraba reconciliación

La presentadora de América Hoy brindó detalles de la posibilidad de que Pamela López se reconcilie con Christian Cueva. Recordemos que Brunella Horna es amiga cercana de ambos y, por ello, es quien sabe detalles al respecto.

Por tal motivo, la popular 'Brune' reveló que no le gustaría que se de la reconciliación por todos los daños que ha ocasionado la infidelidad de Christian Cueva. No obstante, ella sostiene que al final ambos sí se llegarán a reconciliar. Solo el tiempo revelará qué es lo que podría suceder.

"Espero que ella esté bien y tranquila por sus bebés (...) Nadie sabe qué va pasar, si me preguntas YO, yo pienso que sí se va dar, pero no me gustaría, el tiempo lo dirá", sostuvo. En contraste, Brunella Horna destacó que solamente ha mantenido comunicación por teléfono con Pamela López y que respeta su decisión de querer distanciarse y encontrar distracción en el extranjero.

Después de estas declaraciones solo pasó una semana para que la reconciliación esté mas cerca que nunca de la polémica parejita.