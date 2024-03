Jorge Fossati "explota" por presunto infiltrado en la selección: "Si encuentro al sapo, lo boto al instante"

¡No le gustó nada! La selección peruana debutó con triunfo en la era Fossati ante Nicaragua en el Alejandro Villanueva, Matute. Esta victoria es más que importante para el equipo local, ya que lo consiguen después de siete encuentros, por lo que sirve de envión anímico de cara a lo que se viene en el futuro. Sin embargo, no todo es felicidad en "el equipo de todos", ya que Jorge Fossati llamó fuertemente la atención a un posible infiltrado. Al uruguayo no le gustó nada que su alineación titular se filtre horas antes del duelo ante los centroamericanos, por lo que aprovechó en mandarle un contundente mensaje al presunto "soplón".

¿Quién es el "soplón"?

La victoria de la selección peruana ante Nicaragua llenó de alegría a todos los peruanos. Pese a que se trató de un rival no tan exigente a nivel futbolístico, Jorge Fossati pudo sacar varias conclusiones, sobre todo con los debuts que hubo tales como los de Oliver Sonne, Noriega, además de la continuidad de los jóvenes elementos.

Sin embargo, no todo fue "color de rosa", ya que Jorge Fossati mostró su disconformidad en dos aspectos. La primera queja fue hacia la hinchada, quienes coreaban "Sonne, Sonne" desde el inicio del partido, prácticamente imponiendo su presencia en el equipo peruano.

Esto no le hizo gracias al estratega uruguayo, ya que luego mandó un contundente mensaje a todos los fanáticos, pero eso no fue todo. El segundo aspecto que no le gustó fue la posible presencia de un "infiltrado" en "el equipo de todos". Horas antes del encuentro ante los nicaragüenses, la alineación peruana ya era conocida por todos los periodistas deportivos.

Incluso, las ausencias de Aldo Corzo, Diego Romero y Pedro Gallese no fueron mucha sorpresa, ya que se habían anunciado con anticipación. Ante esto, Fossati dejó un contundente mensaje amenazador para el presunto "soplón" de la blanquirroja.

"Si son amigos de algún "sapo" (los de la prensa) traten de cuidarlo porque ese "sapo" conmigo, si lo descubro por querer hacerle un favor a alguno de ustedes, ¡se va! Se va de la selección al minuto, no lo espero ni una hora, se va sea quien sea", sentenció Fossati.

Agradecido y emocionado

Cuando Jorge Fossati aceptó asumir la selección peruana y dejó Universitario de Deportes, muchos señalaron que podría ser su último gran reto como entrenador de fútbol.

A sus 71 años y con muchos años de experiencia en el rubro, Jorge Fossati había manifestado su emoción y ansias por su debut con la selección peruana. Luego del partido, le volvieron a consultar por esto y señaló que tuvo sentimientos encontrados.

"Lo viví con mucha intensidad, pero claro, por más que ya tengo unos cuantos años de edad y de fútbol, no dejaba de ser un debut como entrenador de la Selección Peruana. Es algo que me honra y que viví con mucha emoción. Tuve la ansiedad que debe ser lo único que debo tener hasta ahora de joven. Ansiedad, igual que cuando era joven. Después llega el momento del partido, la pelota rueda y me concentro en mi trabajo", confesó.