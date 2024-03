¿Se fue molesto? Jorge Fossati y su contundente mensaje tras debut de Oliver Sonne: "No me hizo gracia"

¡Cuidao Geppeto! Jorge Fossati tuvo un auspicioso debut al mando de la selección peruana al ganarle 2-0 a Nicaragua. El encuentro quedaré en el recuerdo para muchos ya que fue el estadio Matute el coloso testigo de un hecho esperado por muchos hinchas de la bicolor: el debut de Oliver Sonne. Desde el inicio del encuentro, las tribunas empezaban a gritar el apellido del lateral derecho, lo cual fue la nota resaltante de la noche. El "Vikingo de los Andes" logró tener sus primeros minutos con la blanquirroja, sin embargo, el entrenador uruguayo no quedó del todo conforme. ¿Qué pasó?

Jorge Fossati expresó su molestia tras el debut de Oliver Sonne

Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula le dieron la victoria a la selección peruana frente a Nicaragua. Con estos goles, la bicolor se reencontró luego de mucho tiempo con la victoria y esto servirá como envión anímico de cara al partido con República Dominicana y la Copa América 2024.

El encuentro tuvo de todo y uno de los puntos más resaltantes fue el debut de Oliver Sonne con la camiseta de la selección peruana. Las tribunas de Matute coreaban constantemente el apellido del defensor peruano y "lograron" su cometido al verlo ingresar al minuto 58 del partido.

Sin embargo, quien no terminó muy contento fue Jorge Fossati. En la conferencia de prensa postpartido, el estratega uruguayo manifestó su total descontento luego del debut de Oliver Sonne. ¿No le gustó como jugó? Nada de eso, su enojo fue con las tribunas y, fiel a su estilo, el "Profe" mandó un potente mensaje.

"La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos. Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta", señaló Jorge Fossati.

Con estas declaraciones, deja en claro que el debut de Oliver Sonne fue más que aprobatorio y le abrió las puertas para más convocatorias. ¿Llegará a la Copa América? El "Vikingo de los Andes" deberá seguir demostrando que es de valía para el combinado nacional.

¿The last dance?

Cuando Jorge Fossati aceptó asumir la selección peruana y dejó Universitario de Deportes, muchos señalaron que podría ser su último gran reto como entrenador de fútbol.

A sus 71 años y con muchos años de experiencia en el rubro, Jorge Fossati había manifestado su emoción y ansias por su debut con la selección peruana. Luego del partido, le volvieron a consultar por esto y señaló que tuvo sentimientos encontrados.

"Lo viví con mucha intensidad, pero claro, por más que ya tengo unos cuantos años de edad y de fútbol, no dejaba de ser un debut como entrenador de la Selección Peruana. Es algo que me honra y que viví con mucha emoción. Tuve la ansiedad que debe ser lo único que debo tener hasta ahora de joven. Ansiedad, igual que cuando era joven. Después llega el momento del partido, la pelota rueda y me concentro en mi trabajo", confesó.