¡Waterman, ¿por qué?!: Hinchas de Alianza Lima reaccionan al empate ante Fluminense por la Libertadores

¡Estabas solo! La fase de grupos de la Copa Libertadores comenzó y fue una semana casi perfecta para los equipos peruanos. Universitario logró una importante victoria ante LDU Quito, actual campeón de la Copa Sudamericana, mientras que Alianza Lima empató ante Fluminense, actual monarca del máximo torneo de clubes a nivel de Conmebol. Los blanquiazules se quedaron con la "miel en los labios" ya que perdonaron a los brasileños en varias oportunidades y tranquilamente pudieron ganar el partido. Ante esto, los hinchas blanquiazules no dudaron en reaccionar y apuntaron directamente al panameño Cecilio Waterman, quien se falló más de una ocasión clara de gol.

Alianza Lima empata ante el vigente campeón de la Libertadores

Matute se pintó de fiesta desde tempranas horas del miércoles 3 de abril y todo quedó listo para que Alianza Lima reciba a Fluminense, vigente campeón de la Libertadores, por la fecha 1 del grupo A del mencionado torneo.

Los equipos saltaron al campo y sobre todo los peruanos tenían las mejores ilusiones de conseguir un resultado histórico ante los brasileños. El encuentro empezó con amplio dominio y posesión del balón de los "brazucas", sin embargo, esto no era traducido en situaciones de gol.

Por el otro lado, Alianza Lima salió a "regalar" la pelota y esperaba hacer daño en las contras con la velocidad de Kevin Serna y Cecilio Waterman. Y así fue, ya que un error en el pase de Marcelo ocasionó una rápida salida del panameño, quien cedió el balón para el extremo aliancista.

El colombiano - peruano no perdonó esta vez (anterior a esa había tenido una clara) y anotó el gol que hacía ilusionar a todo el pueblo íntimo. Minutos después, en una brillante jugada, Serna le cede la pelota al buen "Sexcilio" quien no pudo pegarle de lleno al arco perdiéndose así el 2-0.

Sin embargo, la "cereza del pastel" llegaría ni bien empezó el segundo tiempo. Otra vez Cecilio Waterman quedó cara a cara con el arquero del Fluminense. El panameño dudó un segundo en patear al arco y su remate salió desviado. De inmediato, las críticas de los aliancistas no se hicieron esperar, más aún porque Fluminense consiguió el empate definitivo del partido.

Hinchas disconformes con el resultado

Pese a que siempre es bueno un empate ante un equipo brasileño, la sensación de poder haber ganado el encuentro quedará en la memoria de los hinchas íntimos. Muchos se marcharon conformes con el 1-1, sin embargo, un gran sector de los fanáticos "masticaban su bronca", ya que consideran que si Waterman estaba en una buena noche, otra hubiese sido la historia.

"Estabas solo, no seas malo", "no ganamos un punto, perdimos dos", "otra vez le hicimos la pelea a un campeón de la Libertadores", "pudimos ganarlo Waterman ctm**", "abusivo, vives del gol, no te puedes fallar esa", se lee en redes sociales.

Cabe destacar que Alianza Lima tendrá otra prueba de fuego la siguiente semana. El próximo miércoles desde las 5 de la tarde, los blanquiazules se enfrentarán a Cerro Porteño en Paraguay y buscarán ganar o por lo menos no perder, para seguir con vida en la Copa. ¿Lo lograrán?