«Es una bendición», Micheille Soifer felicita a su ex Erick Sabater tras convertirse en papá

La cantante aprovechó las cámaras de América Espectáculos para expresarse sobre la reciente noticia de su expareja el modelo Erick Sabater quien está próximo a convertirse en padre de una niña.

A través de la plataforma de entretenimiento Instarandula se dio a concoer la noticia de que el dominicano está a nada de ser padre de una hermosa niña y así lo dejó ver su actual pareja en sus redes sociales quien recién se animó a hacer pública la noticia.

Es así que Erick se emocionó hasta las lágrimas de tener por fin su primera hija y no pudo contener la emoción que lo embargaba.

Sin embargo, los usuarios querían saber la opinión de Micheille Soifer su expareja y con quien compartió varios meses de relación.

«Qué felicidades, qué lindo, todos se merecen ser feliz, por supuesto, es una bendición», fueron las palabras de la cantante quien lucía bastante emocionada por esta nueva etapa de su expareja.

Micheille Soifer derrota a Yahaira Plasencia en infartante versus de canto

Micheille Soifer se llevó la mayoría de los votos del jurado, lo cual le dio la victoria en el duelo de canto ante Yahaira Plasencia.

¡De candela! Este sábado, Micheille Soifer y Yahaira Plasencia deslumbraron la pista de “La Gran Estrella”. Ambas se enfrentaron en un vibrante versus de canto, en el cual, la ganadora, fue la popular “Sol”.

Previo al duelo de canto, Gisela mostró un “VTR” en el cual, los concursantes tenían que elegir a su favorita. Nicolás, del equipo de Ruby Palomino causó polémica con sus declaraciones, ya que aseguró que Micheille e Indira no iban a realizar un buen dúo.

“Hay dos protagonistas (Micheille e Indira). No creo que se vayan a poder complementar. Yahaira hace un “showsazo” cada vez que sale al escenario. Pero por el otro lado… (ríe)”. Estoy seguro que detrás de Yahaira y Karla vamos a ir el 100% de producción. También va Gisela, Alex y bailarines. No sé quien vaya detrás de Micheille”, declaró Nicolás. Esto no pasó desapercibido por la Soifer, a quien se le pudo ver visiblemente incómoda por lo comentado por el participante.