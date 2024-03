Aída Martínez recibe premio del campeonato nacional de moto velocidad: "Lo logré"

La modelo Aída Martínez reapareció en redes sociales tras haberse sometido a una reducción de mama este proceso en un primer momento le afectó emocionalmente ya que se veía totalmente diferente pese a ello se recuperó y ahora está más satisfecha que nunca con los resultados.

Sin embargo, la influencer publicó en sus redes que se encuentra muy emocionada por haber recibido un premio en el campeonato nacional de moto velocidad deporte que viene realizando hace ya algunos años.

Un logro más

Aída Martínez se encuentra feliz y emocionada tras haber recibido un reconocimiento en la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo y es que la modelo viene dedicando su vida a este deporte de adrenalina que la terminó enamorando.

Como se recuerda la influencer ha destacado por su dominio con las motos de carrera y es que a pesar de haber tenido algunos inconvenientes de salud Aída no dejó que esto apague sus ganas de seguir haciendo lo que más le gusta y apasiona.

Es por ello que la modelo registró a través de sus redes sociales el premio que recibió en la categoría 250 CC. En el campeonato nacional de moto velocidad 2023.

Aída Martínez recibe premio

"Lo logré", escribió Martínez bastante emocionada de poder celebrar este logro junto a su hija y a sus amigos más cercanos.

Seguidamente Aída publicó su celebración en una cena con su equipo quienes han sido su mano derecha para seguir estando presente en redes sociales a pesar de haber atravesado diversos problemas de salud una separación y recientemente una operación estética.

Cabe resaltar que la modelo ya se encuentra recuperada parcialmente de una intervención a la que se sometió hace algunas semanas para reducir sus senos debido a los años de lactancia con su pequeña hija.

A pesar de todo ello la modelo ha afirmado su compromiso para seguir demostrándole a su público que seguirá siendo una madre trabajadora ofreciéndole la mejor a su hija quién es su mayor motivación para seguir saliendo adelante.

"Siento que lo más lindo que tenía murió": Aída Martínez se habría arrepentido de su reducción de mamas

Aída Martínez usó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el cual revela sentirse muy triste luego de haberse sometido a una reducción de senos debido a la lactancia por la que había pasado con su hija.

Sin embargo, lejos de sentirse más tranquila y satisfecha con los resultados la madre de familia afirmó que ha sido un golpe bastante fuerte ya que siente que no es ella cuando se ve al espejo.

"No estaba lista psicológicamente para unos senos más pequeños desde que me sacaron las vendas no puedo dejar de verme llorar", dijo inicialmente Aída.

Asimismo, recalcó que su único objetivo fue reducirse algunas tallas porque ya era incómodo tener que lidiar con unos senos tan grandes, sin embargo, no sabía las consecuencias emocionales que iba a sufrir.

"No estaba lista para verme al espejo con unos senos mucho más pequeños siento que lo más lindo que tenía murió y ahora solo soy una triste Aída tirada en la cama con unos senos pequeños me siento sumamente vulnerable y triste", agregó.