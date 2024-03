Andrea San Martín reaparece en redes tras operación estética: "7 horas de cirugía"

Andrea San Martín usó sus redes sociales para contarles a sus seguidores que se encuentra recuperándose de la cirugía a la que fue sometida hace algunos días y es que la conductora de Ke Rica Mañana se hizo unos retoquitos.

La empresaria compartió en sus historias lo tranquila que se siente tras haber salido exitosa de la operación y recalcó el apoyo de su pareja Yerko Santiago quien ha permanecido a su lado en todo momento.

En proceso de recuperación

Andrea San Martín ya se encuentra bastante mejor luego de haber sido sometida a una operación estética para verse más regia que nunca.

La popular 'Ojiverde' comunicó a sus fanáticos ti han sido largas horas de cirugía pero que felizmente se encuentra fuera de peligro.

"7 horas de cirugía solo quería avisarles que todo bien", empezó diciendo Andrea junto a una fotografía tomada de la mano de su actual pareja Yerko quién en todo momento ha estado a su lado velando por su satisfactoria recuperación.

Es así que Andrea contó a través de sus redes a la operación que se ha sometido y brindo detalles de su evolución.

Andrea muestra su recuperación

"Ahorita lo que estoy intentando es estar sentada porque he pasado por cesáreas y sentarte es súper complicado y te mareas pero acá las chicas me han atendido súper bien. Tengo dolor porque la lipo ya en algún momento me la he hecho sino que es un corte porque es un abdomino, tengo corte como de cesárea y corte abajo de los senos", afirmó San Martín.

Y es que la empresaria se ha sometido a una abdomino con lipo y renuvion para poder tener una figura mucho más esbelta y definida.

Por otro lado, agradeció el soporte y apoyo emocional de Yerko quién ha estado en cada proceso de su operación.

"Mi corazoncito a mi lado todo el rato qué bonito se siente tener alguien tan al pendiente. No paro de descubrir lo bonito de un amor completamente correspondido", recalcó Andrea.

Finalmente, Andrea compartió avances de su recuperación y es que poco a poco la empresaria viene dando pasos pues el dolor es todavía fuerte.

"Literalmente son pasos de gigante, esta mañana no podía ni sentarme pero le ando poniendo alma, corazón y vida para ayudar a que la recuperación sea más rápida", concluyó.

"Hacemos show, yo soy la experta": Andrea San Martín "explota" en celos por transmisión de Yerko

El idilio en la relación entre Yerko y Andrea San Martín estaría pasando por una crisis o por lo menos, eso dejaron notar en una reciente transmisión en Tiktok. El influencer trujillano se encontraba realizando un "en vivo" con sus seguidoras y no dudó en jugar con ellas, situación que no le habría gustado nada a la ojiverde.

Por ello, la expareja de Sebastián Lizarzaburu no dudó en cuadrar a Yerko, recordándole que sus épocas de soltero ya pasaron, además de pedirle que respeta la relación que van forjando día a día.

"(El juego) era en la batalla (...) Claramente lo malinterpretaste. No me molesta que hagas cosas para tus chicas, me parece genial, de hecho yo te voy a ver y lo voy a disfrutar, pero no estás soltero" , se escucha decir a Andrea San Martín en un video difundido por Instarándula.

Además, para dejarle las cosas más claras aún, Andrea San Martín hizo que su novio gritar a viva voz que se encontraba comprometido y, fiel a su estilo, le mandó un contundente mensaje al trujillano.