Anthony Aranda explota contra conductora de "América Hoy": "El machismo preocupa"

Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, criticó a Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes son conductoras de América Hoy, después de que defendieran el programa matutino y afirmaran que está diseñado por y para mujeres. Además, luego de la entrevista con Christian Domínguez, Melissa Paredes se mostró bastante indignada, pues no se tuvo esa misma consideración con ella cuando pasó por una situación similar. Ante ello, el 'activador' no se guardó nada y arremetió contra el programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Anthony Aranda indignado con "América Hoy"

Según el bailarín, las presentadoras del programa maltratan a las mujeres y protegen a sus amigos varones, refiriéndose específicamente a Christian Domínguez, quien recientemente estuvo involucrado en un escándalo de infidelidad en su automóvil. En tal sentido, para Anthony Aranda, en el programa hay preferencias, pues cuando Melissa Paredes enfrentó una polémica similar por infidelidad, terminó siendo retirada del programa.

Anthony Aranda historia

"Qué vergüenza en el programa de las mañanas dicen ES UN PROGRAMA DE MUJERES HECHO PARA MUJERES, pero lo real es que es un programa de mujeres para maltratar a mujeres y a sus amigos hombres taparles sus cochinadas. El machismo preocupa acá. Qué pena", sostuvo el popular 'activador'.

Marca distancia de Ethel Pozo y Janet Barboza

En 2021, Anthony Aranda y Melissa Paredes fueron captados en un ampay dentro del vehículo de la conductora de América Hoy en ese momento. Después de esto, la actriz fue apartada del programa matutino, a pesar de su afirmación de estar separada de su esposo Rodrigo Cuba. Como se sabe, Ethel Pozo y Melissa Paredes tenían una relación muy cercana, por lo que la hija de Gisela Valcárcel lloró tras la revelación del ampay de infidelidad.

Tiempo después, la conductora enfatizó que se alejó de la actriz debido a que ella habló mal de su actuación. "La vida nos separó por decisiones que cada una tomó. Yo no he hablado mal de ella, no somos amigas porque la última vez que tomamos contacto, ella se expresó mal de mí, de mi rol en la actuación. Cuando yo estaba en la novela, la entrevistan (Peluchín) y ella no habló bonito (de mi actuación)", sostuvo en una entrevista con el influencer Zagaladas. Esta habría sido la razón por la cual la conductora de América Hoy terminó alejándose de Melissa Paredes. No obstante, cuando se desató la polémica por el ampay de la actriz con su bailarín, fue el programa matutino quien también la criticó.