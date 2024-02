Cielo Torres emocionada tras estrenar "Canciones Despechadas": "Siento que doy a luz a mi primer bebé"

La cantante Cielo Torres es una artista peruana que viene trabajando como solista desde hace muchos años. La joven se ha preparado por muchos meses en la creación de su primer álbum con canciones propias. Ahora, acaba de lanzar su primer tema "Canciones Despechadas" y se emocionó al verlo.

¡Cielo Torres emocionada!

Cielo Torres es una cantante que viene trabajando mucho por su carrera musical y su internacionalización. Ha participado en grandes eventos musicales y grabado con reconocidos productores. Ahora, acaba de estrenar su nuevo tema inédito "Canciones Despechadas" en su canal de YouTube.

Antes de estrenarse oficialmente, Cielo Torres realizó una transmisión en vivo con sus seguidores donde contaba sobre su primer álbum. "Esta es la primera canción y significa mucho porque es la primera canción de mi primer disco de canciones inéditas. Un disco que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho tiempo", cuenta.

La peruana agrega que venían trabajando desde el año pasado con este disco: "Pensando, que es lo que va, lo que no va. Poder encontrar el camino que también me inspire, ¿no? También se trata de qué es lo que quiere mi corazón contar, necesitaba contar estas historias", dice.

"Siento que de verdad voy a dar a luz a mi primer bebé, de muchos que vienen", agrega Cielo Torres. El disco de Cielo Torres se realizó con el reconocido productor Master Chris en su estudio de grabación.

"Esta canción tiene muchos músicos colombianos, esta letra está escrita junto con Master Chris y dos plumas de oro colombianas. Este video lo grabamos en Bogotá con un equipazo de genios, súper lindos todos", cuenta Cielo Torres sobre el sencillo "Canciones Despechadas".

¡Estreno de 'Canciones Despechadas'!

El videoclip oficial de Cielo Torres se estrenó hace un par de horas en su canal de YouTube. Desde el lanzamiento de "Canciones Despechadas" ya cuenta con cientos de reproducciones y muchos comentarios de sus fans.

"Hermosa canción, y tienes una voz espectacular, cantas precioso", "De esas despechadas", "Wooow, me encanta", "Buen video y canción, bravo", "Que hermosa canción", "Como siempre sorprendiendo", "Hermosa Cielo, eres la mejor", "Me encanta esto, va para mi ex", fueron algunos de los comentarios.

Este es el primer videoclip de Cielo Torres que fue grabado en Colombia. El primer éxito de su primer álbum lleno de canciones inéditas realizadas junto al reconocido productor Master Chris 'El Científico'. No queda duda que la peruana, se viene con todo este año.