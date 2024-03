Daniela Darcourt sobre las críticas de Laura Mau: "Sabrá por qué lo dice, soy feliz con los que me quieren"

La joven Daniela Darcourt ha emprendido una carrera como solista hace 6 años, donde ha crecido exponencialmente. La salsera viene recibiendo algunas críticas como de la cantante Laura Mau, por ello decidió responderle con mucho respeto a su trayectoria.

¡Daniela le responde a Laura Mau!

Daniela Darcourt es una reconocida artista de la salsa peruana que viene con grandes éxitos musicales y colaboraciones con artistas internacionales. A pesar de ello, la artista peruana Laura Mau tuvo algunas críticas a su música donde mencionó que no era salsera, ni sonera.

Ante eso, Daniela Darcourt fue consultada sobre la opinión de Laura Mau y dijo: "Yo siempre le he mandado saludos, yo sé que por ahí ha hablado un par de cosas chéveres y buenas de mí, me quedo con eso". Luego, comenta que no ha seguido las críticas que menciona la icónica salsera Laura Mau, pero reconoce su trayectoria musical.

"Mucha gente que la respeta, mucha gente que la respalda y la quiere. Como dicen, los años no pasan por gusto, es una mujer adulta, ella sabe lo que dice, sabrá por qué lo dice", agrega la joven cantante en la rueda de prensa.

Finalmente, Daniela Darcourt comenta que ella se encuentra feliz con las personas que la quieren de verdad y siguen su trabajo en la música. "Soy feliz con la gente que me quiere de verdad, lo recibo con amor y si ella no forma parte de la gente que me quiere, pues ella se lo pierde", sentenció.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Daniela Darcourt confesó que fue amenazada por delincuentes Durante una conferencia de prensa, Daniela Darcourt anunció su próxima presentación teatral que se dará este lunes 4 de marzo en el Gran Teatro Nacional. La salsera reveló que, así como sus colegas, ella también fue amenazada debido a la inseguridad que vive el país. ¿Qué opinas? 😞 . . . #DanielaDarcourt #conferenciadeprensa #salsera #inseguridadciudadana #música #espectáculos #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

Un show en el Gran Teatro Nacional

El próximo 9 y 10 de marzo, la destacada cantante Daniela Darcourt presentará "Canto de Mujer", una gala diferente, en cuyo repertorio incluirá temas que han marcado su vida personal y profesional. La artista prepara un sentido homenaje para todas las mujeres peruanas en el Gran Teatro Nacional.

Cabe destacar que Daniela Darcourt llegará por primera vez al primer escenario del país con un show singular, como nunca antes la habíamos visto sobre la tarima. Con arreglos especiales para cada una de las canciones interpretadas.

El 'setlist' de "Canto de Mujer" incluye temas que han marcado tanto la vida personal como profesional de la artista, entre estos el bolero cubano "Lágrimas negras", "Unbreake My Heart", "Sky Fall" de Adele, canciones de Donna Summer, José José, Luis Miguel y otros clásicos de la música latina. Además, sus 'hits' salseros que la han convertido en la cantante más exitosas de la escena local dentro de este género.