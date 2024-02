"Esos mensajes no son un juego": Paolo Guerrero le responde a 'Peluchín' tras críticas por incumplir contrato

Rodrigo González decidió responderle directamente a Paolo Guerrero, luego que el futbolista le enviara un mensaje privado para quejarse sobre las críticas del conductor. Por tal motivo, 'Peluchín' leyó lo que el 'Depredador' le escribió por Instagram y le recalcó que debe cumplir el contrato que ha firmado con el club César Vallejo. Recordemos que Paolo Guerrero ha recibido diferentes amenazas por parte de la banda criminal "Los Pulpos". En ese sentido, decidió no ir a Trujillo para jugar por la UCV. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero le respondió a Peluchín

El delantero nacional está en el ojo de la tormenta luego de que decidiera incumplir su contrato con la César Vallejo debido a constantes amenazas por parte de una banda criminal de Trujillo. Por tal motivo, la prensa lo ha criticado duramente a Paolo Guerrero. De este modo, el 'Depredador´ decidió enviarle mensajes a Rodrigo González para encararlo luego de que el conductor de "Amor y Fuego" lo criticara.

"No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que "esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre"", reveló. En esa línea, Rodrigo González le dejó en claro a Paolo Guerrero que también ha sido víctima de la delincuencia, pues su padre incluso estuvo secuestrado y pudo librarse de los sujetos.

"Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia", acotó.

Exigen que cumpla su contrato

En esa línea, Rodrigo González afirmó que no está de acuerdo con algunos aspectos con la familia Acuña. No obstante, sostuvo que están en sus derecho de exigirle a Paolo Guerrero que cumpla con el contrato, ya que lo ha firmado y debe jugar con el club César Vallejo.

"Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede por ser Paolo Guerrero aprovechar del arrastre popular para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender que ese contrato se dé por anulado. No está bien, todos tenemos un contrato que hay que cumplirlo, como lo tengo con Willax, si las cosas cambian en el camino o si salen a la luz cosas más tangibles que no hemos evaluado, es algo que debiste evaluar tú previamente de estampar tu firma", puntualizó