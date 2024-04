¡Está desaparecida! Patty Wong es acusada de deber más de S/ 100 mil a dueño de chifa en San Juan de Lurigancho

Patty Wong se encuentra en el centro de atención y ha generado inquietud entre sus seres queridos. Y es que la empresaria enfrenta una nueva acusación en relación a su ámbito laboral en el restaurante chifa que posee en San Juan de Lurigancho. Su hermana expresó preocupación por su paradero y le instó a que se pronunciara para abordar las acusaciones.

En ese sentido, se espera que la empresaria se pronuncie al respecto en la brevedad del caso para que aclare esta situación, pues debe enfrentar esta grave denuncia cuanto antes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Patty Wong, reconocida por su carrera en el ámbito del entretenimiento y como dueña de una cadena de restaurantes, está envuelta en una disputa legal tras ser acusada de deber más de 100.000 soles a su arrendador del local de su restaurante chifa en San Juan de Lurigancho.

Según Henry Falcón, propietario del local, en declaraciones al programa 'Magaly TV: la firme', Wong ha dejado de cumplir con el pago de varias cuotas desde agosto del año pasado. La deuda incluye no solo el alquiler, sino también servicios básicos como agua y luz, sumando aproximadamente 15.000 soles en servicios y casi 80.000 soles en alquiler.

Falcón expresó su frustración y preocupación ante la situación, destacando que la falta de pago se ha prolongado desde el año anterior. Además de la deuda acumulada, Falcón enfrenta dificultades para volver a ocupar el local y buscar nuevos inquilinos, lo que agrava sus pérdidas económicas.

"Y no sé cuándo vas a pagar Patty, cuándo. Patty, si me estás escuchando, por favor, no pensé de verdad que te ibas a portar de esa manera. No me das la cara, que me pague ella lo más pronto, Patty, porque mi mamá está enferma, Patty. Y con eso vivimos, Patty", manifestó el propietario del local y reveló que ha intentado comunicarse sin éxito con la exmodelo.