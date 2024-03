¡Lo sufre Cardozo! Cachaza y André Bankoff tendrían planes de matrimonio y este DETALLE los delataría

¡Atento Cardozo! Cachaza y Rafael Cardozo formaron una de las parejas más sólidas de la farándula peruana por más de diez años. Cuando todos pensaban que la parejita llegaría al altar, tras una serie de sucesos lamentables en su relación, ambos terminaron su romance en medio de muchas especulaciones. Tras esto, Carol Reali rehízo su vida con André Bankoff y luego de unos meses de relación, todo haría indicar que ya tendrían planes de matrimonio y un curioso DETALLE los delataría. ¿Cuál es?

¿Cachaza y André Bankoff con planes de matrimonio?

Tras su larga relación con Rafael Cardozo, Carol Reali, más conocida como Cachaza, al parecer encontró el amor verdadero en André Bankoff. La nueva pareja de brasileños se muestra más enamorada que nunca y eso lo dejan notar en redes sociales, donde presumen de su amor.

En las últimas horas, los rumores sobre un posible matrimonio entre André y la ex "Esto es Guerra" han ido en aumento. ¿El motivo? El garoto compartió un video donde su madre expresaba su "preocupación" por no verlo casado.

Ante este reel, Cachaza no dudó en comentar y sorprendió a todos sus seguidores, ya que dejó entrever que ya estarían pensando en el matrimonio. "Tranquila suegrita que ya llegué. Amén, ahora sí mi amor. Te amo", escribió la ex de Rafael Cardozo e inmediatamente André le respondió: "Ahora sí, vamos bebé".

Para despejar las dudas, un reportero de "América Hoy" le preguntó directamente a Bankoff por estos presuntos planes de matrimonio y el actor respondió con emoticones de corazón. ¿Será que la boda está más cerca de lo pensado?

Les "echó la sal"

Hace unas semanas, Rafael Cardozo había señalado que no le veía ningún futuro a la relación entre su expareja y André Bankoff. Para el brasileño, la distancia será el principal factor para que su romance fracase en el intento. "No, no creo que funcione. No conozco una sola relación a distancia que haya funcionado. Estar en una relación implica compartir todo y si no es así, no creo que funcione la verdad" , señala Rafael Cardozo.

Para reafirmar su posición, el garoto señaló que al tener una relación a distancia, las infidelidades están a la orden del día, porque "te da la facilidad de terminar conociendo a otra persona".

"Un amor de lejos así no funciona para nadie. Porque te da la facilidad de conocer a alguien o de sentirte solo o sola. Una relación es poder compartir juntos, despertarse juntos, hacer todo juntos. Si no hay eso en una relación, no hay relación", se "despachó" Cardozo.

¿Cómo le habrá quedado el ojo a Rafael Cardozo? ¿Seguirá pensando que la relación de Cachaza no tiene futuro? Lo que es seguro es que, hasta ahora, Carol Reali y André Bankoff no dan señales de un término de relación y estarían, cada vez, más cerca del altar que nunca.