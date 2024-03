¿Sin interés? Alejandra Baigorria habla sobre planes de boda con Said: "No tengo tiempo"

¿Qué pasó aquí? A lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo nacional, Alejandra Baigorria se ha caracterizado por siempre decir las cosas cómo son. En esa línea, su deseo de casarse, tener hijos y formar su propia familia ha estado presente en todo momento con ella y el gran día llegó. Said Palao le pidió la mano a inicios de este año y cuando todos pensaban que estaría atrás de los preparativos del matrimonio, sucede todo lo contrario. La "Gringa de Gamarra" reveló recientemente que no ha visto nada acerca de la organización de su boda, dejando preocupado a sus seguidores. ¿Hay problemas en la relación?

¿No hay interés por la boda?

Alejandra Baigorria encontró la paz y estabilidad que encontraba en el amor con Said Palao. Desde hace varios años, la popular parejita es una de las más consolidadas del medio y solo vieron afectado su romance cuando al "Samurai" se le vio muy meloso con otra mujer.

Sin embargo, el amor triunfó y a inicios de este año, el integrante de "Esto es Guerra" le propuso matrimonio en la lejana Filipinas a Alejandra Baigorria. Todo el suceso fue orquestado por Facundo Gonzáles, uno de los mejores amigos de la pareja y todo hace indicar que contraerán nupcias el próximo año.

La ilusión de Baigorria por el matrimonio está presente desde hace varios años, por lo cual, muchos pensaron que estaría como "loca" con los preparativos. Pero, nada de esto es verdad, ya que recientemente la conductora de "Consume Perú" ha señalado que no tiene tiempo para poder ver los preparativos para su gran día.

"Les soy sincera, no he visto nada de la boda. Cero. Tengo demasiado trabajo y tengo viajes que se me vienen uno tras otro", señaló Alejandra Baigorria, sacando "pecho" por los continuos viajes laborales que realiza.

Consultada por cuándo podrá ir viendo los detalles de su próxima boda, la "gringa" señaló que ese día no está tan lejos de llegar. "Ahorita no he podido ver nada. Después de Semana Santa me voy a reunir con la wedding planner, según yo", acotó.

¿Se preparan para ser padres?

Hace unos días, Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron en boca de todos y no precisamente por su próximo matrimonio. En redes sociales, la "Gringa de Gamarra" captó al "Samurai" cargando a un bebé y las emociones se dispararon.

"Amor, estás practicando. Te cae bien con Antonella. Mamacita, está con el tío Said. Le has gustado, amor, muévela muévela" , se le escucha decir a Alejandra Baigorria.

La pareja también compartió una dulce fotografía besando la frente de la pequeña, dándonos un adelanto de lo que podríamos esperar si deciden dar el paso hacia la paternidad. ¿Será que Alejandra Baigorria y Said Palao pronto formarán su propia familia?