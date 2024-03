¡Todo su apoyo! Ethel Pozo respalda a Yiddá Eslava tras revelar infidelidad de Julián Zucchi

Ethel Pozo, presentadora de América Hoy, respaldó el testimonio de infidelidad de Yiddá Eslava, especialmente después de que esta última recibiera críticas por no revelar los problemas de su relación en su momento. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel no dudó en mostrar su apoyo a la actriz.

Recordemos que Yiddá Eslava reveló, entre lágrimas, que Julián Zucchi le fue infiel y que ese fue el motivo del fin de su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ethel Pozo respalda testimonio de Yiddá Eslava

Durante ese momento, la presentadora de televisión Ethel Pozo señaló que Yiddá Eslava exhibía claros indicios de angustia a raíz de la traición experimentada por parte de Julián Zucchi.

Y es que cuando la actriz reveló el motivo del fin de su relación con Julián Zucchi, no pudo evitar contener las lágrimas.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Yiddá Eslava confirma que Julián Zucchi le fue infiel: "Lo guardé tanto tiempo por mis hijos" En un avance del programa 'Amor y Fuego', la actriz Yiddá Eslava reveló que el real motivo de su separación con Julián Zucchi fue debido a una infidelidad por parte del actor. "Yo le descubrí la infidelidad", sostuvo. ¿Qué opinas? 😱😱🔥 Fuente: Amor y Fuego . . . #YiddáEslava #JulianZucchi #expareja #infidelidad #Espectáculos #Farándula #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

En ese sentido, Yiddá Eslava reveló que el padre de sus hijos le había sido infiel y, por ello, dieron por terminada la relación.

"Ha salido mucha gente a decir, pero por qué ahora, lo cual a mí no me parece porque eso no invalida que haya sido infiel Julián a Yiddá ¿Por qué? Solo ella lo sabe", manifestó la hija de Gisela Valcárcel.

Según la presentadora de televisión, Yiddá Eslava podría haber tenido varios motivos para optar por no divulgar la infidelidad de Julián Zucchi antes de anunciar su separación. "¿Nunca en casa han callado? Por los hijos, por no hacerle daño, por los años con la persona, qué se yo, pero eso no invalida su testimonio", dijo.

Julián Zucchi revela crisis con Yiddá Eslava

Tras las revelaciones de Yiddá Eslava acerca de la infidelidad de Julián Zucchi, el actor argentino optó por abordar el tema y negar dichas acusaciones. Además, afirmó que antes de poner fin a su relación, esta atravesó un período considerable de crisis en el que estuvieron en constantes idas y venidas.

Asimismo, enfatizó que la relación ya no era beneficiosa para ninguno de los dos y que estaban causándose mutuamente sufrimiento. Recientemente, ambos actores han sido tema de numerosos titulares después de que se divulgara la supuesta infidelidad del argentino, la cual según Yiddá Eslava, habría sido el motivo de su separación.

"En estos últimos días, a raíz de unas imágenes mías, los medios han vuelto a centrar la atención en mi vida personal. Esto me ha llevado a abordar temas bastante íntimos relacionados con mi expareja, la madre de mis hijos, que aún estoy en proceso de aclarar en detalle. Quiero enfatizar que compartir aspectos negativos de mi vida personal no es algo que disfrute en absoluto en este momento", señaló el argentino en su comunicado.