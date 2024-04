¿Y cómo lo hace? Darinka Ramírez revela que solo se dedica a cuidar a la hija que tiene con Farfán: "Lo más duro"

¡Sinceridad ante todo! Hace algunas semanas, Jefferson Farfán remeció todo el fútbol y la farándula nacional al revelar que tiene una hija de poco tiempo de nacida. Muchos se preguntaban quién era la madre de la pequeña, hasta que tras varias indagaciones se dio con el nombre: Darinka Ramírez. A raíz de esto, la joven se ha vuelto una nueva figura de "Chollywood" y ahora último se ánimo a responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales. Gran sorpresa causó cuando reveló que, por ahora, lo único que hace es dedicarse al cuidado de la hija que tiene con la "Foquita" y lo calificó como "el trabajo más duro".

Darinka Ramírez solo cuida a la hija que tiene con Jefferson Farfán

Se desconocen los pormenores de la relación entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, ya que lo único que se sabe es que, hasta ahora, llevan una buena comunicación en beneficio de la hija que tienen. Sin embargo, no se sabe desde cuándo se conocen o cuál era el vínculo que tenían en el pasado, así que esto será un enigma.

Sin embargo, Darinka Ramírez, recientemente, decidió acercarse un poco más a sus seguidores y habilitó la famosa caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram y respondió de todo. Una de las interrogantes principales giró en torno a qué se dedicaba en la actualidad.

Lejos de incomodarse por la pregunta, Darinka Ramírez respondió con sinceridad y señaló que, por el momento, no se encuentra trabajando. Asimismo, señaló que se encuentra abocada al 100% al cuidado de la hija que tuvo con el ex de Melissa Klug.

Pero, eso no fue todo, ya que Ramírez también indicó que está trabajando en una marca de ropa para niños que lanzará pronto. Al parecer, la maternidad la ha inspirado y su hija viene siendo su "musa" en este nuevo proyecto.

"A ella, es el trabajo más duro que me tocó. Al principio se me hizo difícil porque ni bien cumplí los 18 he trabajado y estudiado. Pero aprendí a amar el proceso y ahorita estoy esperando en terminar la producción de la marca de ropa para niños que espero les guste" , expresó en su respuesta en redes sociales.

Responde con todo y sin filtros

Pese a la buena predisposición que tuvo para responder las preguntas, hubo algunos comentarios que no fueron mucho de su agrado. Un cibernauta le increpó y aseguró que Darinka se habría "asegurado" con la pensión que Jefferson Farfán le pasará mensualmente por la hija que tienen ambos, por lo cual, "explotó" y respondió con todo.

"Los logros que hace cada persona son personales y bien merecido que disfrute. Y solo te responde a ver si con eso dejan de poner tonteras", señaló en primer lugar, para luego agregar que no considera a su hija un "logro" como muchos piensan.

"Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño desde tirar un papel al piso hasta dañar una persona. Creen buenas personas que ya este mundo está muy maltratado", sentenció Darinka Ramírez, demostrando así que cuidará y criará con buenos valores a la hija que tuvo con Jefferson Farfán. ¡Qué así sea!