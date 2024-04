¿Se intimidó? Brunella Horna se pronunció tras los ataques de Magaly Medina, quien la llamó 'tonta'

La prensa de entretenimiento se acercó a Brunella Horna después de que Magaly Medina la criticara nuevamente llamándola tonta, esto debido a que Brunella defendió a Milett Figueroa durante una acalorada discusión con un periodista argentino en el programa "América hoy".

Tras este hecho, los medios abordaron a la pareja de Richard Acuña para saber más detalles al respecto. ¿Qué fue lo que dijo la conductora Brunella Horna?

Brunella Horna se pronuncia tras los ataques de Magaly Medina

La conductora de América Hoy fue abordada por los medios para conocer su opinión sobre los ataque de Magaly Medina. Recordemos que la Urraca la llamó 'tonta' luego de defender a Milett Figueroa durante una acalorada discusión con un periodista argentino.

"Te dijeron tonta en el programa de Magaly", le dijo directamente una reportera de 'Todo se filtra' a la salida del canal 4 ante la sorpresa de la conductora Brunella Horna, que, pese a todo, mantuvo la compostura y finalmente evadió la pregunta.

"No te puedo declarar y lo sabes. Perdóname. No quiero quedar mal con nadie, pero sabes que no puedo declarar porque tenemos un contrato para América", señaló la conductora del programa magazine tratando de aparentar tranquilidad.

Recordemos que el programa América Hoy se enlazó en vivo con el periodista argentino Pepe Ochoa para discutir el polémico tema de Milett Figueroa, quien viene recibiendo duras críticas en Argentina. Ante ello, las conductoras del programa magazine trataron de defender a la modelo.

Las duras críticas de la 'Urraca'

Magaly Medina ha criticado varias veces a Brunella Horna llamándola tonta, pero esta vez fue aún más dura al expresar que el periodista argentino Pepe Ochoa se burló de todas las presentadoras de "América hoy", quienes intentaron respaldar a Milett Figueroa frente a las críticas de la prensa argentina.

"Y la T.O.N.T.A diciendo: '¿por qué hablas así de Milett? A nosotras nos afecta. Ustedes no la conocen'. T.O.N.T.A. Hay que volverte a decir que los periodistas estamos aquí no para conocer a los artistas, estamos acá para criticar lo que hagan frente a cámaras. Nosotros no queremos ser amigos", sostuvo fiel a su estilo la 'Urraca'.

"¿De cuando acá se autonombraron defensoras de Milett. Y por supuesto él las escueleó a su gusto y les dijo que así no se hace periodismo", agregó. Pero luego la Medina volvió a referirse a la Horna y la dejó por los suelos. "Tú haces así (tocándose la cabeza) y suena hueco. La repartición de neuronas no le tocó", finalizó Magaly Medina en su crítica a Brunella Horna.