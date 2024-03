Yahaira Plasencia se pronuncia sobre el último bebé de Jefferson Farfán: ¿Qué dijo?

El anuncio de Jefferson Farfán, realizado en su podcast 'Enfocados', donde reveló que tiene una hija de un año y dos meses, sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Como era de esperarse, muchos estaban interesados en conocer la reacción de Yahaira Plasencia ante esta inesperada noticia sobre su expareja. En ese sentido, ella le envió un mensaje al exjugador de fútbol a pesar que no mantienen una comunicación hace bastante tiempo luego de terminar su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia le desea lo mejor a Jefferson Farfán

Un equipo de 'Todo se filtra' se acercó a la cantante de salsa para indagar sobre la impactante revelación hecha por el reconocido '10 de la calle' acerca de su vida personal. Aunque evitó profundizar, la artista expresó que le desea lo mejor a su ex pareja.

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", dijo Yahaira Plasencia.

Al ser consultada si conocía a Darinka Ramírez, la supuesta madre de la última hija del exjugador de Alianza Lima, la 'Reina del Totó' lo negó tajantemente. "No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo", refirió la cantante.

¿Quién es la madre de la última hija de la 'Foquita'?

Desde que se reveló que Darinka Ramírez es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán, han surgido numerosos comentarios de sorpresa. También han aparecido críticas habituales por haber mantenido en secreto la existencia de su hija. Hace poco, Magaly Medina mencionó a la modelo, señalando que nunca fue la pareja oficial del futbolista. Por eso, entiende que haya quienes planteen preguntas al respecto.

"Claro, para todo el mundo esto era una sorpresa porque esta chica nunca fue oficializada por Farfán. Nunca se le vio públicamente por Farfán, entonces la gente se pregunta y cómo, de dónde salió esa bebé, de dónde salió la niña. Es que muchos jugadores de fútbol tienen relaciones o conocen muchas chicas, pero no necesariamente entablan una relación con ellas o una relación que sea de cara hacia el público. Entonces, este embarazo pasó de lo más percibido", indicó la comunicadora.