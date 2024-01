¡Estaba muy enamorada! Marisol cuenta la mayor locura de amor que hizo por un ex novio [VIDEO]

La cantante Marisol es una de las icónicas artistas de la cumbia peruana. La peruana estuvo en el programa de ‘Ke Rica Mañana‘ con Leysi Suárez, donde contó que hizo una locura de amor para un ex novio.

¡Hizo un locura de amor!

En el programa ‘Ke Rica Mañana’ de Leysi Suárez, estuvo de invitada la reconocida cantante Marisol. La intérprete de ‘La Escobita‘ ha logrado grandes méritos en su carrera musical, aunque en la vida sentimental no mucho.

Actualmente, Marisol comenta que se encuentra soltera, pero cuando se enamora es muy romántica. Incluso, contó a Leysi Suárez y para todos los oyentes de la radio, cuando cometió una locura de amor por un ex novio.

«Él trabajaba en una empresa X, era febrero me acuerdo o el día de su cumpleaños. Entonces, a mi no me importó la gente, no me importó la vergüenza. Me llevé un cartelote en frente de su trabajo de él donde decía: ‘Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo’… el romanticismo», cuenta.

Eso no es todo, sino que Marisol contó que no es la mayor locura de amor que hizo, pues tiene varias historias. En una ocasión, se escapaba de sus guardias de seguridad al finalizar sus presentaciones con un ex novio.

Más de Marisol

Luisa Marisol Ramírez Vásquez inicia su carrera musical con tan solo 14 años en Lambayeque. Fue cantante en agrupaciones como Caña Brava y Orquesta Candela. Pero decide tomar su propio rumbo como cantante solista y tener su propia orquesta.

Marisol es una artista con más de 25 años de trayectoria musical conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’. Cuenta con grandes éxitos como ‘Gitana’, ‘La Escobita’, ‘El Divorcio’, ‘Yo Lo Quería’, ‘El Marimix’, ‘Libre y Solterita’, y ‘Si Me Ibas a Dejar’.

Durante todo este tiempo, la cantante ha luchado para levantar su carrera musical con sus propias manos y mucho esfuerzo. Es conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’ por sus seguidores, quienes gozan en cada uno de sus conciertos con su música.

Marisol anunció que para este 2024 viene preparando muchas sorpresas para sus seguidores. Además, comentó que muy pronto se viene una nueva producción musical junto a Daniela Darcourt.