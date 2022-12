Fabianne Hayashida presume regalo de su esposo por Navidad

Compartir Facebook

Quedó recontra contenta tras recibir su regalo de Navidad, la reconocida influencer Fabianne Hayashida está viviendo una gran etapa en su vida amorosa luego de que renunciara a su trabajo como aeromoza.

Pero ahora la figura pública se encuentra súper enfocada en sus negocios y más aún en su matrimonio, pero por otro lado no imagino que todo esto cosecharía sus frutos pues en estas fiestas navideñas recibió tremendo regalo: un costoso celular.

Por si no lo recuerdan esta es chica reality se ha hecho más popular estas últimas semanas por el podcast que lanzó junto a Mario Irrivarren en el cual están revelando todos los secretos del recordado programa Combate lanzando bombas que debieron salir hace mucho tiempo.

Además, la empresaria también sacó sus shows navideños para las fiestas de fin de año junto al gran equipo que tiene a su lado.

Ahora la gran sorpresa fue que Fabianne Hayashida utilizó su cuenta de Tiktok para revelar el tremendo regalo que le habría entregado su esposo Mario Rangel “Mi regalo que esperaba con ansias abrirlo con ustedes» fue lo que escribió en la descripción de su video donde mostró que recibió nada más y nada menos que un iPhone 14, el último celular de la compañía.

«Ni saben cuánto he esperado para abrir mi regalo de Navidad, mi esposito me regalo este IPhone así que vamos a ver de qué color es y todas las características que tiene. Miren es este, es el 14 pro no es el grande ni el plus. Es el morado y de 256 GB, lo amo. No puede ser la quería hace tiempo», se le escucha decir emocionada.