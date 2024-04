¿Indirecta? Jean Ferrari manda "misil" a los detractores de Universitario: "Están contentos con la derrota"

¡Me Río de Janeiro! Universitario de Deportes llegaba a su partido ante Botafogo en Brasil por la Copa Libertadores con un invicto de 25 partidos. En este duelo, tenía al frente a un equipo carioca que no había ganado hasta ese entonces por el torneo internacional, sin embargo, todo se derrumbó para los cremas y terminaron cayendo por 3-1. Este resultado no disminuye sus esperanzas en el certamen, sin embargo, las burlas no se hicieron esperar en redes. Ante esto, Jean Ferrari, administrador "merengue", mandó un potente mensaje en contra de sus críticos y muchos consideraron que se trató de una indirecta. ¿Para quién?

Jean Ferrari se pronuncia tras derrota de Universitario

Universitario sufrió un duro revés en su visita a Brasil tras perder 3-1 contra Botafogo. Los cremas, lamentablemente, le dieron vida a los cariocas en la Copa Libertadores. Hasta el encuentro con los merengues, los brasileños no habían sumado punto alguno, por lo que los dirigidos por Fabián Bustos podrían haberles dado el "golpe de gracia", pero nada de esto pasó.

Con serios errores defensivos, puntualmente de Saravia y William Riveros, Universitario perdió por goleada y las burlas, como es el folklore del fútbol, no se hicieron esperar. Sin embargo, todo hace indicar que nada de esto le gustó a Jean Ferrari, quien a su llegada a suelo peruano, tuvo duras palabras contra sus críticos.

"Al parecer hay muchos que están contentos con el resultado (derrota) de nosotros. No vamos a estar enfocándonos como algunos quisieran. Hemos tenido errores puntuales, pero tampoco vamos a estar puntualizando el tema que de por tal cosa se perdió. Es un resultado que se puede dar en el fútbol", comentó a Depor.

Universitario volvió a Lima tras caer ante Botafogo con Jean Ferrari dejando esta contundente frase:



"Han sido errores puntuales y no vamos a estar enfocándonos (en eso) como algunos quisieran, porque al parecer muchos están contentos con el resultado de nosotros". pic.twitter.com/E2H7qX2zSZ — Jampool Cuadros (@tuleenomas) April 25, 2024

Además, señaló estar conforme con el trabajo del entrenador y que, si bien es cierto, hay cosas por mejorar, no quiere descuidar ni la Liga 1 ni la Copa Libertadores. En el plano local, lucha el Apertura con Sporting Cristal y Alianza Lima, mientras que en el certamen continental busca su clasificación a octavos de final.

"En alguna circunstancia del partido se tenía que dar, pero sinceramente nosotros estamos enfocados en el objetivo de pelear los dos torneos (Apertura y Copa Libertadores). El hecho de perder ante Botafogo no significa que el objetivo se ha terminado. Ahora, el objetivo está en ganar este domingo a Comerciantes Unidos, después se hablará de Junior de Barranquilla. Hay un grupo parejo en la Copa Libertadores, pero ya nos enfocaremos de eso en su momento", añadió.

¿Qué le falta a los cremas?

Con los resultados de la tercera fecha, Universitario marcha tercero del grupo D con cuatro unidades. Junior de Barranquilla es primero con cinco, mientras que LDU tiene el mismo puntaje que los dirigidos por Fabián Bustos. Por su parte, Botafogo marcha último con tres unidades, demostrando que esté grupo está más que parejo.

Por ello, todo indica que en las próximas fechas se definirá a los clasificados a los octavos de final de la Libertadores, así como el clasificado a la Copa Sudamericana. Universitario tiene dos encuentros seguidos como local y el primero será ante Junior el martes 7 de mayo, mientras que el jueves 16 del mismo mes recibirá a Botafogo.

Universitario perdió 3-1 frente a Botafogo y se queda con 4 pts en el Grupo D de la Libertadores. Los dirigidos por Bustos se ubican 3º. Primer tiempo correcto, pero la 'U' tuvo 30 minutos fatales en el 2T. Descontó Olivares. Próximo partido: Junior en el Monumental. pic.twitter.com/4lcodHhJqM — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) April 25, 2024

Ambos partidos son claves para Universitario si quieren acceder a los octavos de final, por lo que solo les sirve ganar o ganar. Esto lo sabe Jean Ferrari y compañía, quienes prometen dar lo mejor para que los cremas hagan historia en la Copa Libertadores. ¿Lo lograrán?