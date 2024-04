"No da la talla": Periodista causa polémica tras criticar la actuación del perrito que interpreta a 'Vaguito'

La película 'Vaguito' ha ganado popularidad en la pantalla grande del país, especialmente después de alcanzar una audiencia de más de 100 mil espectadores recientemente. A pesar de esto, las críticas hacia la película surgieron rápidamente. Un periodista peruano llamó la atención al criticar la actuación del perro protagonista.

Su punto de vista rebotó rápidamente en las redes sociales, pues los internautas empezaron a criticar duramente al periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Periodista critica la actuación de 'Vaguito'

El periodista José Romero causó revuelo en las redes por su crítica a la nuevo película inspirada en la historia de Hachiko. En ese sentido, él señaló que 'Vaguito' tuvo problemas creativos desde el inicio, y que el perro no tuvo una adecuada actuación: "El filme, dirigido por Álex Hidalgo, tiene limitaciones tanto creativas como de producción desde la escena inicial. (...) En épocas en las que el buen desempeño actoral no se limita a los humanos, aquí tenemos un can que no da la talla, que no ladra al nivel que exigen las situaciones", sostuvo en un inicio.

Por otro lado, el periodista también criticó las actuaciones de los actores que compartieron set con el can de 'Vaguito'. "Los actores a su lado dicen su letra, se dividen en buenos y malos, sin gracia ni credibilidad".

Finalmente, José Romero apuntó que la película 'Vaguito' solo es rescatable por el mensaje de la adaptación, pero que solo es una película parecida a Hachiko: "Lo rescatable de esta película está en lo extrafílmico, en los mensajes a favor de la adopción y del rescate de las mascotas (...) Lástima que lo que vemos en pantalla sea una historia ingenua con final inspirado en Hachiko, lacrimógeno y no bien resuelto en lo audiovisual".

Reacción de los usuarios

La opinión expresada por José Romero provocó una serie de reacciones en las redes sociales, especialmente destacando sus comentarios sobre la interpretación del perro protagonista en 'Vaguito'.

"¿En serio? Las exigencias a un perrito es mayor que las exigencias a este congreso corrupto, ¿qué tal eh?"; "No nos importa lo que diga. Si tenemos que aguantar el pésimo nivel de la mayoría de los actores peruanos, puedo aguantar a un perrito. ¡Aguante Vaguito toda la vida!"; "Un can que no da la talla", quizá bajo esa lógica el perro debió estudiar actuación antes de tener un papel en el cine. ¿De que argolla se habrá válido este can para tener un papel sin saber actuar?", fueron algunos de los comentarios en contra de la opinión del periodista.