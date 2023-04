¡Lamentable! Jorge Benavides sufre la partida de su madre tras no superar enfermedad

Compartir Facebook

El humorista Jorge Benavides publicó a través de sus redes la partida de su madre quien en vida lo vio crecer poco a poco profesionalmente y a quien le debe el éxito que hoy disfruta, por lo que no dudó en dedicarle unas sentidas palabras a su progenitora.

¿Qué le dijo Jorge a su madre?

El cómico le dedicó algunas líneas a su madre, palabras de agradecimiento por haberlo impulsado a perseguir sus sueños a pesar de las dificultades que le interponía la vida.

«Ella fue mi cómplice para llegar a la televisión y me acompañó a pesar de la negativa de mi Padre», empezó diciendo Jorge en sus redes.

Además, recalcó que su madre fue quien lo esperaba por horas cuando iba a hacer algún casting para darse paso poco a poco en la televisión peruana.

«Era el casting de Yola Polastri yo ingresé y mi Mamá me esperó varias horas en la puerta, cuando salí nos abrazamos y saltamos de felicidad porque me habían aceptado. Sin ella no estaría donde estoy», señaló.

Recuerda a su hermano Christian Benavides

Por otro lado, Jorge señaló que su madre se fue con una sonrisa dibujada en el rostro al parecer feliz y satisfecha de haber cumplido su rol como madre y con el corazón lleno de amor y emoción por reencontrarse con su hijo menor.

«Gracias Mamita!! Tu último suspiro fue con una sonrisa y sé que fue porque te encontraste con Christian. Que en Paz descanses Madre Mía», finalizó.

¿Quién fue Christian Benavides?

Christian Benavides fue un humorista peruano quien con sus hermanos, Alfredo y Jorge se habría paso en la televisión nacional ganándose el cariño de miles de peruanos.

Jorge y Christian Benavides

Sin embargo, en el 2009 fue diagnosticado con cáncer al estómago en etapa II, un estado muy avanzado de la enfermedad, por lo que rápidamente su cuerpo empezó a deteriorarse.

Lamentablemente en el 2010, a la edad de 36 años, falleció tras una intensa lucha por vencer la enfermedad, por lo que todos sus seguidores, familiares y amigos quedaron muy afectados con el trágico hecho.