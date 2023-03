Compartir Facebook

¡La guerra está declarada! En su última edición de su programa, Magaly Medina “disparó” con todo en contra de “América Hoy”. ¿El motivo? El enérgico reclamo que realizó María Pía Copello en “MQM” tras afirmar que la productora del programa de Ethel Pozo (GV Producciones) le quitó como invitado a Rafael Cardozo.

“Bienvenida a mi club María Pía (risas). No solo acá (ATV) nos quitamos los invitados, también sucede en América Televisión. En el canal líder en términos de audiencia. Te quitaron el invitado (Rafael Cardozo)”, expresó Magaly.

Fiel a su estilo, aprovechó en mandarle una chiquita a Andrea Llosa, con quien ha tenido más de un enfrentamiento por presuntamente quitarse entrevistados.

“Tienes que entender María Pía, es familia. Y las familias parece que en los canales somos bastantes disfuncionales. Amamos el drama”, expresó la “Urraca”.

Asimismo, indicó que una situación como la que vivió María Pía no debería ocurrir. De esta manera expresaba todo su apoyo a una de sus amigas del medio artístico.

Mira aquí:

“Nos encanta quitarnos (los invitados) y “agarrarnos de los pelos”. Definitivamente no, no puede pasar. Claro que no. También ya estás pasando por eso. Empezaron los puñales”, manifestó Magaly.

¿QUÉ DIJO MARIA PÍA SOBRE “AMERICA HOY”?

Horas más temprano, en el magazine “Mande quien mande”, María Pía Copello se dejó ver muy indignada. Cuando anunciaba que tendría hoy como invitada a la “Chabelita” y su flamante esposo, lanzó toda su “artillería” contra “América Hoy”.

“Hoy supuestamente nuestro invitado era Rafael Cardozo. Todo el mundo lo esperaba acá, la promo la habíamos lanzado desde el jueves. Todo el mundo sabía que Rafael iba a estar acá. Pero, de pronto Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé porque y aparece en el programa de la mañana (América Hoy). Las producciones no podemos actuar así”, reclamó María Pía.

Bajando un poco las revoluciones, María Pía siguió con su reclamo y pidió, por favor, que la productora de “América Hoy” no vuelva a actuar así.

“Se los digo con muchísimo cariño y respeto sobre todo. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Esto no debería ocurrir entre programas del canal. Eso es lo que yo pienso”, puntualizó María Pía.