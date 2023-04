Compartir Facebook

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Janet Barboza por hablar sobre la ‘’suerte’’ que tienen todas las mujeres que tuvieron un hijo con Richard Acuña, esto a causa de la denuncia que hizo su expareja Camila Ganoza.

“¿En qué siglo vive esta pacata prehistórica? Y no lo digo por la edad porque es prehistórica de cerebro. Cómo puede venir a ofender de esa manera a una madre que está hablando por su niña y que está hablando de circunstancias psicológicas y emocionales que reclama para su tranquilidad y paz. Y no estaba riéndose, no estaba burlándose, lo dice en serio”, cuestionó Magaly.

‘’Ahora es un logro tener un hijo de un patán que cree que puede manejar a la gente a su antojo por lo único que tiene: plata”, “No puedo creer lo que escucho. Por eso hay chicas tan plásticas que solo se operan para atraer a chicos con plata”, son los comentarios en que se pueden leer en Twitter.

Muy a su estilo, la figura de ATV no tuvo piedad y continuó criticando a la ‘Rulitos’ por sus desafortunadas declaraciones en contra del excongresista, mantiene una disputa legal con su expareja por la tenencia de su hija.

“A mí me parece increíble tener que escucharla, me da vergüenza ajena que alguien pueda dar ese mensaje en televisión, estamos en época de empoderamiento y no en época de humillaciones. Las mujeres hemos dicho: ‘basta no me interesa que tú tengas poder, no me interesa que tengas dinero, mi dignidad vale muchísimo más’”, lamentó la ‘’Urraca’’.

Magaly Medina: Richard Acuña negó haber acosado a Camila Ganoza

Richard Acuña desmintió a su expareja y rechazó haberla seguido a la playa para capturar una fotografía de ella y su actual novio. Según dijo a ‘América Hoy’, la fotografía que mostró como prueba en el programa de Magaly Medina fue tomada por su otra hija.

“Jamás fue eso (seguimiento). La foto que presenta sale de mi casa de playa, la tomó mi hija, al ver que su hermana con la nueva pareja de Camila, su pareja es el hijo de mi vecino”, indicó.