Natalie Vértiz envía picante comentario a Ethel Pozo: "La amistad se demuestra invitando a las casas"

En el siempre revuelto mundo del espectáculo peruano, Natalie Vértiz no se queda atrás a la hora de dar que hablar. La presentadora de televisión, conocida por su chispa y carisma, ha vuelto a ser centro de atención, pero esta vez por un comentario bastante picante dirigido, indirectamente, hacia Ethel Pozo durante una visita a la casa de Hugo García y Alessia Rovegno.

Natalie Vértiz y su picante comentario hacia Ethel Pozo

En el constante ir y venir del entretenimiento peruano, Natalie Vértiz sabe cómo mantenerse en el centro de atención. Durante una reciente visita al hogar de Hugo García y Alessia Rovegno para su programa "Estás en Todas", Natalie no dejó pasar la oportunidad de lanzar un comentario que muchos interpretaron como una indirecta a su colega de canal, Ethel Pozo.

Todo comenzó de manera ligera cuando Natalie, al ser recibida en el departamento de Hugo y Alessia, expresó con entusiasmo: "Por fin puedo conocer este nido de amor". Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando, en respuesta a una pregunta sobre su esposo Yaco Eskenazi, Vértiz bromeó diciendo: "No, está ocupado en Disney", una clara alusión a un comentario previo de Ethel sobre los fast pass en el famoso parque de atracciones.

Pero fue el comentario final de Natalie el que realmente encendió la mecha. "Hugo, acá dice ser mi amigo, creo que vamos a dejar de ser amigos porque no me invitas a tu casa", dijo entre risas, insinuando una crítica hacia Ethel, quien recientemente se había visto envuelta en una polémica con Vértiz por temas similares. Para rematar, Natalie añadió: "Acá la amistad se demuestra invitando a las casas, ¿me has invitado a tu casa?".

El ingenio de Natalie y el apoyo de los usuarios

Esta broma no solo refleja el ingenio rápido de Natalie sino que también subraya la tensión encubierta entre ella y Ethel, tras una serie de intercambios en los medios que han capturado la atención del público. La ironía de Vértiz, lejos de ser solo un comentario pasajero, parece ser una declaración de posición en su reciente enfrentamiento mediático con Pozo.

El episodio ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambos programas, con muchos esperando ver cómo se desarrollará esta historia en futuras emisiones. Mientras tanto, Natalie sigue demostrando que sabe manejar el escenario mediático con una mezcla de gracia y audacia, manteniendo a la audiencia enganchada no solo a sus presentaciones, sino también a sus palabras fuera de cámara.

Con episodios como este, queda claro que el espectáculo peruano está lejos de ser aburrido, especialmente cuando figuras como Natalie Vértiz están dispuestas a agregarle sabor y picante a la rutina diaria de la farándula.