Exvedette Lucy Cabrera recuerda traumática experiencia con el cirujano Max Álvarez: "Cuando murió sentí alivio"

Lucy Cabrera, una figura reconocida en el mundo del entretenimiento, compartió revelaciones sorprendentes sobre el fallecido cirujano Max Álvarez durante su reciente aparición en el podcast 'Café con la Chévez'. La popular actriz, quien también ha incursionado en la abogacía además de su carrera en el espectáculo, compartió detalles dolorosos sobre su relación con el cirujano.

Cabe resaltar que este incidente marcó el inicio de una serie de denuncias en contra del cuestionado cirujano. Conoce más detalles a continuación.

Lucy Cabrera recordó la amarga experiencia con Max Álvarez

Los acontecimientos entre la artista y el médico fallecido se remontan a décadas atrás, cuando ella lo denunció por violación sexual. Este incidente marcó el comienzo de una serie de acusaciones contra él, que finalmente resultaron en su condena por abuso sexual y delitos relacionados con su práctica en un centro de cirugía plástica en Miraflores.

Max Álvarez, cuya conducta fue objeto de controversia dentro de la comunidad médica, fue llevado ante la justicia, lo que provocó un debate público sobre las prácticas y responsabilidades de los profesionales de la salud. Recibió una sentencia de cárcel, pero su fallecimiento en prisión en 2012, aparentemente debido a un paro cardiorrespiratorio, puso fin a un período tumultuoso. Sin embargo, quedaron sin resolver varias preguntas sobre la regulación y la supervisión de la ética profesional en ese ámbito.

Nunca lo perdonó

Cabrera explicó que compartió su historia en 'Magaly TV La Firme' con el propósito de exponer los abusos y buscar justicia. La actriz resaltó que, aunque creía haber perdonado a Max Álvarez, su muerte le trajo una sensación de alivio intenso. "Yo creí que lo había perdonado y olvidado, pero el día que murió. Está mal que lo diga, pero ahora me importa dos cominos, lo que la gente diga de mí... yo sentí un gran alivio", expresó.

La experiencia vivida por la hermana de Analí Cabrera no es única. Se une a las historias de otras víctimas que, según relató, también fueron calladas o persuadidas para llegar a acuerdos financieros a cambio de guardar silencio. "Es una persona que no solo me hizo mal a mí, hizo daño a muchas personas. Había cumplido prisión en Iquitos por una menor de 17 años. El mismo tema: la dopó y abusó cuando era estudiante de medicina", manifestó.

"Es más, yo no lo dije, pero cuando fui al Colegio de Médicos, el abogado me dijo 'yo sé que él hace tratos con sus víctimas, haz un trato porque no tienes pruebas, tú eres una artista y él es un médico'", agregó Lucy Cabrera. Esta práctica, mencionada durante la reciente entrevista, expuso la problemática sobre cómo ciertos poderes y privilegios pueden manipular y obstruir el curso de la justicia.