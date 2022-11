Magaly jala las orejas a Flavia por publicidad anticonceptiva

Compartir Facebook

Magaly Medina tuvo fuertes palabras para Flavia Laos tras haber realizado un vídeo publicitando un método anticonceptivo en el cual sale la modelo abriendo las piernas durante su intervención.

Es así que la «Urraca» crítico a la modelo por emplear una estrategia publicitaria ‘barata’ en dónde en lugar de informar más se llevó la atención el que la vieran con las piernas abiertas.

«Literalmente se le vio hasta el útero», dijo Magaly.

Es así que la conductora le llamo la atención a la rubia modelo pues según ella fue exhibirse a fin de llamar la atención mediante un problema que aqueja a muchas féminas en el país.

Flavia responde tras críticas

La modelo no se quedó callada y aclaró cual fue el fin de mostrar en sus redes un procedimiento anticonceptivo.

“Me da mucha pena que se sexualicen estos procedimientos. Si lo hice, es canje… es para informar con toda naturalidad que esto es normal. No era necesario que lo muestre, no me lo pidieron, lo hice porque soy transparente y soy real. “Lo hice para que sepan todas las mujeres que me siguen es que existe esta opción y es normal. No me avergüenzo de nada. Somos mujeres, esto es natural y hay que normalizarlo, no volverlo un tabú», dijo la rubia modelo.