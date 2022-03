“Me duele más a mí, que a él”: Nicola Porcella revela que su hijo sufrió bullying en el colegio

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El modelo Nicola Porcella dejó el país y enrumbó a México gracias a una nueva propuesta de trabajo; sin embargo, esto le ha traído malos comentarios de parte de gente allegada.

Recientemente, el exchico reality mostró unos pantallazos mediante sus historias de Instagram, donde una persona le cuenta que una niña del colegio de su hijo, le dijo a Adriano que su papá lo había abandonado ahora que vive en México.

También puedes ver: Paraguay: Hombre fue condenado a un año de cárcel por violar a una gallina

“Le dijo: Tu papá vive en otro país porque te ha abandonado, pero no quiere decirte. No le digas que yo te he dicho”, fue lo que le dijo su expareja, a lo que el modelo respondió: “¿Quién le dijo?”, y ella le informó los detalles de lo ocurrido. “Una niña, la que le sacó el dedo medio”, explicó.

Frente a esto, Nicola Porcella no pudo quedarse de brazos cruzados: “Y Adriano lo único que le respondió fue: Mi papá vive en otro país para que yo esté bien. Gracias Dios por darme un hijo tan noble y con un corazón inmenso, porque esto me duele más a mí que a él”, sentenció.

También te puede interesar: «Bebito o bebita», Korina se sorprende con el tamaño de su panza con solo 4 meses

“Me llamaron sin hacer casting”

“¿Confiesas que fuiste a México para abrirte nuevas puertas?”, le preguntaron a Nicola en el ‘Confesionario’ de ‘América Hoy’. Él confesó que está trabajando en nada más y nada menos que Televisa, pero lo contrataron de forma inusual.

“Es que sí, pues, pero… no, no, no puedo contar, en el contrato está puesto que si digo algo antes que salga, me culpan”, dijo en un inicio dejando entrever que sí está en Televisa.

Luego de algunos momentos, lo confirmó y expresó que él no tuvo que hacer casting para ingresar a tremenda productora televisiva. “De verdad, les soy súper honesto, la gente cree que es fácil, pero es súper difícil entrar a Televisa, no saben la cantidad de competencia que hay. Estoy agradecido porque me llamaron sin hacer casting, sin hacer nada, para mí fue una bendición”, señaló.

Mira también: Josetty lanza dardo contra Dalia: “Mueve tu p*to trasero y trabaja”