Melissa Paredes y Anthony Aranda juntos en San Valentín y les gritan: “¡Pobre ‘Gato’!”

La parejita pasó un bochornoso momento cuando estuvieron paseando en las calles de Lima por San Valentín, y un usuario les recordó al ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes y Anthony Aranda acapararon todas las portadas el último 14 de febrero tras las revelaciones de Paula Manzanal. La influencer sacó a la luz audios y chats de conversaciones que mantenía con el ‘activador’, lo que reveló que Anthony busca mantener un romance con Paula a pocas semanas del ampay.

Sin embargo, lo más ‘rochoso’ llegó cuando las cámaras de Magaly abordaron a la pareja a su llegada a un lujoso restaurante para que pasen un momento juntos. Las cámaras los captaron todo el tiempo y las personas de alrededor se percataron de la presencia de la parejita.

En ese momento, una de las personas decidió recordarle a Melissa, a su ex esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Se escuchó a lo lejos una voz masculina que gritó “¡Pobre ‘Gato’!”, en plena vía pública y lo que le generó bastante incomodidad a la parejita.

De igual forma, Melissa Paredes y Anthony Aranda se mantenían callados ante las preguntas del reportero de Magaly y se mantuvieron de la misma forma hasta llegar al restaurante en el que contaban con una reserva.

Luego de que Anthony Aranda acusara a Paula Manzanal de vender información suya por dinero, ella no se quedó atrás y sacó todas las pruebas que tenía. La influencer le mandó a Magaly Medina, chats y audios de la conversación que mantenía con Aranda.

En aquellas conversaciones se podía ver que el ‘activador’ tenía la intención de iniciar un romance con Paula. Eso llegaba a tal punto de que a veces parecía que el bailarín le rogaba a ‘la Manzanal’ por su atención.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se puede leer.

Asimismo, se podía notar que al parecer Paula no tenía mucho interés hacia el ‘activador’, pese a los intentos de él por formalizar su romance.

