«No necesito que ningún hombre me engría», Melissa responde a ‘haters’ y defiende a Anthony

Melissa Paredes habló a todos sus ‘haters’ quienes afirmaron que cuando estaba con Rodrigo Cuba solía viajar más seguido a comparación de ahora que solo se va a playa con su ‘Gatito’ Activador.

Esto a raíz de la burla que ha existido en redes sociales con respecto a Anthony Aranda quienes lo acusan de no engreír a Melissa como se debe y no llevarla a lugares lujosos y caros.

«No tiene la solvencia económica para engreírte”, le cuestionaron sus detractores.

Además, la modelo reveló que no necesita que un hombre la engría o la llene de lujos pues lo que ella desee se lo puede comprar.

“No necesito que ningún hombre me engría, me engrío sola… Nunca lo he necesitado. Siempre he ido a medias. Estoy acostumbrada a eso”, declaró Melissa a un medio local.

Asimismo, reveló que en anteriores años solo ha viajado para fiestas y que si ahora desea viajar lo haría pero prefiere esperar para poder hacerlo con su hija ya que como se recuerda Rodrigo Cuba no le dio permiso llevar a la pequeña a Disney Word junto a Anthony Aranda.

Melissa Paredes en el Día de la Madre: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”

La ex conductora de televisión dejó un emotivo mensaje en redes sociales para explicar lo feliz que está de serlo y de tener a su hija Mía junto a ella.

Melissa Paredes siempre se ha mostrado en redes sociales al lado de su pequeña Mía, la hija que tuvo con el ‘Gato’ Cuba. Pese al polémico divorcio que tuvo con el futbolista, la ex conductora de televisión nunca descuidó a su pequeña, según mostró en redes sociales.

El día de hoy, domingo 8 de mayo, se festeja el Día de la Madre, y Melissa no quiso dejar pasar el momento de expresar cómo se siente al ser mamá de Mía. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tu mi vidita. Definitivamente eres el amor de mis sueños”, comenzó diciendo.