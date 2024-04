Maju Mantilla defiende a Natalie Vértiz de enfrentamiento con Ethel: "No tiene mala onda con nadie"

Maju Mantilla, conocida por su gracia y carisma en el programa "Arriba mi gente", ha salido en defensa de Natalie Vértiz tras los recientes roces con Ethel Pozo. En medio de la celebración por los dos años de su show televisivo, Maju compartió algunas palabras sobre el enfrentamiento que ha tenido a los fanáticos de la farándula en vilo.

Maju Mantilla sobre malentendido entre Ethel y Natalie

En el torbellino de controversias que suelen adornar el mundo de la farándula, Maju Mantilla ha tomado un momento para arrojar algo de luz y calma sobre el reciente enfrentamiento entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo. La querida conductora de "Arriba mi gente", celebrando el segundo aniversario de su programa, compartió su perspectiva sobre el conflicto en una entrevista exclusiva para un medio local.

"Ay no. De verdad yo no me lo creía, yo decía: 'No creo que haya un enfrentamiento'. Conozco muy bien a Natalie, que es hermosa por dentro y por fuera. Al igual que Ethel, ella siempre ha sido muy linda conmigo", expresó Maju, disipando los rumores de animosidad.

Según Maju, el desencuentro entre Vértiz y Pozo ha sido grandemente malinterpretado por los medios y el público. "Yo creo que muchas veces hay malos entendidos. A veces pasa que dices una cosa, se termina viralizando, no todo lo que dijiste solo una parte y se piensa otra", explicó Mantilla, sugiriendo que la situación ha sido exagerada sin necesidad.

La conductora también destacó su buena relación con otras figuras del canal. "Las dos en general me caen súper, me llevo bien en general con todos los conductores de América Televisión. No tengo palabra mala que tenga que decir, no me gusta hablar mal de nadie", aseguró, reiterando su posición de no participar en chismes destructivos.

Mantuvo un tono conciliador y enfatizó que, en su opinión, todo se reducía a un simple malentendido. "No creo que se hayan peleado. Ha sido un mal entendido y punto", afirmó con convicción.

Maju defiende a Natalie Vértiz

Para cerrar, Maju dejó en claro que, lejos de ser alguien que genera conflictos, Natalie Vértiz es todo lo contrario. "No para nada, ella no tiene mala onda con nadie", aseguró sobre Vértiz, aclarando cualquier duda sobre el carácter de su colega y amiga.

Además de hablar sobre este tema, Mantilla también compartió detalles sobre la celebración del aniversario de su programa. La conductora se mostró agradecida con el público por su apoyo continuo y entusiasmo, que han hecho de "Arriba mi gente" un favorito entre los televidentes.

Mientras Maju sigue disfrutando del éxito de su programa, su intervención en el enfrentamiento entre Vértiz y Pozo seguramente será bien recibida por quienes buscan una resolución pacífica y armoniosa en el mundo del espectáculo. Con su característica gracia y empatía, Maju Mantilla continúa siendo un faro de positividad en la televisión peruana.