¿Por celos? La reveladora confesión de Alejandra Baigorria sobre su regreso a Esto es Guerra (VIDEO)

¡Ponte las pilas que te atrasan! El reciente ingreso de Macarena Vélez a Esto es Guerra ha generado distintas reacciones. Muchos fanáticos de “Combate” esperaban su retorno luego de varios años al reality, mientras que otros más “cizañeros” apuntaron a que su presencia se debe a la ausencia de Alejandra Baigorria en el programa. Cabe destacar que la “Mujer Increíble” es expareja de Said Palao, actual novio y prometido de “La Gringa de Gamarra”. Ante las especulaciones, la rubia contestó fuerte y claro y reveló su verdad sobre un posible reingreso a EEG.

¿Alejandra Baigorria regresa a Esto es Guerra?

Esto es Guerra arrancó con todo su temporada de verano 2024. Katia Palma y Cristian Rivero se sumaron a la conducción y acompañarán a los “históricos” Renzo Schuller y Johanna San Miguel, pero esas no son todas las sorpresas.

Por el lado de los competidores, los ingresos de Santiago Suárez y Macarena Vélez causaron gran revuelo en redes sociales, pero ahí no quedaría la cosa. Una de las más inquietas con el retorno de la “Mujer Increíble” a EEG sería Alejandra Baigorria, quien hasta la fecha, no ha sido presentada en el reality.

Por ello, las cámaras de “América Espectáculos” abordaron a la rubia y le consultaron por un posible regreso a Esto es Guerra. Lejos de incomodarse, Baigorria no dudó en responder fuerte y claro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kevin Bajalque (@combatiente_pionero)

“Ya no voy a estar en Esto es Guerra. Creo que dije lo que tenía que decir. Lamentablemente me fui sin poder competir en la final que era lo que todo el mundo quería ver”, señaló Alejandra Baigorria, recordando que si bien campeonó el año pasado con los “combatientes”, no logró disputar el circuito final por una lesión de Onelia Molina.

Con esto, Alejandra Baigorria deja en claro que, pese al regreso de Macarena Vélez, no volverá al programa. La rubia confía al 100% en Said Palao y espera que el retorno de la “Mujer Increíble” no le mueva el piso.

Mirada hacia el futuro

Como no podía ser de otra manera, Alejandra Baigorria le mandó su “chiquita” a su archirrival Onelia Molina. La excombatiente señaló que por un “capricho” de la arequipeña, ambas no pudieron competir en el circuito final.

“Yo estaba lista para competir, me dejaron en la partida prácticamente. No sé si por caprichos o que sé yo. Me da mucha pena haberme ido así, pero igual levantaron la copa los combatientes y siempre los voy a llevar en mi corazón”, agregó Alejandra Baigorria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Baigorria A. (@alejandrabaigorria)

Además, y como mandando una indirecta a Macarena Vélez, Alejandra Baigorria señaló estar en la etapa más bonita con Said y aprovechará estos meses para organizar su boda.

“Ahora estoy en otra etapa de mi vida. Voy a estar enfocada todo este año en armar mi matrimonio, tengo un montón de viajes también. Estoy en “Consume Perú” donde me pueden ver los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Es un programa para todos los emprendedores y esperemos que les guste”, señaló.