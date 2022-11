Xoana González une fuerzas con Fátima Segovia y prepara contenido para Onlyfans

Compartir Facebook

La Argentina la está rompiendo, la popular figura pública Xoana González la viene rompiendo en Onlyfans y ahora está en boca de todos luego denunciar otra posible colaboración con Olenka Zimmermann.

Ahora la reina del contenido para adultos dejó en shock ya que está buscando a Fátima Segovia para hacer una segunda dupla bomba.

Cómo se sabe la popular gaucha siempre ha sido blanco de críticas por todos lados por este tema y ahora se nota que le han resbalado todos los comentarios sobre sus próximas colaboraciones en Onlyfans.

Lo que sucedió es que Xoana González fue invitada al programa “Arriba mi gente” y dejó en shock a propios y ajenos luego de confirmar a Fátima Segovia para una próxima colaboración se nota que está colaboración va a estar muy picante y candente ya que sabemos el tipo de material que manejas Xoana González.

Colaboraciones

Recordemos que la popular “Gaucha” ha hecho colaboraciones que han dejado de qué hablar ya que esta plataforma para adultos siempre le ha dado buen «bisnes”. Ahora la influencer de Onlyfans confesó en el espacio televisivo que tiene varias chicas en mente para sus próximas colaboraciones y esta vez Fátima Segovia no fue la excepción y no dudo en invitarla.

Pero ahora Fátima Segovia fue bastante tajante con su decisión y parece que se ha negado a realizar una dupla con Xoana González, pero tranquilos que la cosa no queda ahí, recordemos que Romina Gachoy hizo lo mismo en un anterior vez se negó por completo a una colaboración con Xoanita y ahora mírenla, acaba de estrenar colaboración con la “Gaucha”, ahora cabe señalar que la Argentina también le propuso un video pero veamos que dice Fátima Segovia, ya que recordemos que han tenido un enfrentamiento hace poco.

“Yo voy a decir la verdad. También invité a ‘La Chuecona’ y Romina Gachoy. ‘La Chuecona’ me choteó. No me contestó. Romina lo pensó”, contó la extranjera frente a las cámaras de televisión.