“Me hicieron mier…”: Yaco revela que sufrió al quemar auto de Mario Hart

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Recordar es volver a vivir! Hace 12 años, un nuevo formato de programa llegaba al Perú. El reality de competencia, Combate, rompía esquemas y fue muy bien recibido por el público. Debido a su éxito, un año después, se creó Esto es Guerra y llegaba con Nicola Porcella, Yaco Eskenazi, Gino Pesaressi, entre otros, con el formato hombres contra mujeres para luego pasar a los clásicos leones y cobras. La rivalidad entre ambos programas perduró hasta el último día y a lo largo de los años, los nuevos “jales” fueron el principal motivo de las “peleas” entre las producciones de ambos programas.

Uno de los primeros grandes «golpes»: Mario Hart y Alejandra Baigorria dejaron Combate para entrar a Esto es Guerra. (Foto: Captura América)

El 2014, Mario Hart, junto a Alejandra Baigorria, abandonan Esto es Guerra para regresar a Combate. Este hecho molestó al programa de América Television, quienes tuvieron una singular idea. Trajeron de vuelta a Yaco Eskenazi, capitán histórico de los leones, y al momento de grabar el video de su retorno, decidieron quemar el auto de Mario Hart. Ese momento quedó marcado en la vida del ahora conductor de televisión, quien recuerda las penurias que pasó luego de ese suceso.

También puedes leer: Milena Zárate hace impactantes revelaciones en adelanto de su autobiografía: «Intentó violarme»

Yaco sufrió por quemar auto de Mario Hart

El regreso de Yaco a la competencia estuvo marcado por la polémica. La idea de la producción de Esto es Guerra, en ese momento liderada por Cathy Saénz y Peter Fajardo, tomó por sorpresa a Jacobo, sin embargo, él cumplió con lo ordenado.

“Te vamos a hacer un video de retorno, anda a la Costa Verde mañana. Me dice, vas a avanzar y sacaba mi encendedor y tiraba el encendedor”, reveló Yaco, quien fue convencido por la producción para regresar a Esto es Guerra.

El video mostrado el 20 de mayo de 2014 en Esto es Guerra, mostraba al capitán histórico de los leones agarrando un encendedor. Luego, el ahora conductor lo lanzó e hizo explotar el auto que simbolizaba a Mario Hart (con ese mismo carro el piloto ingresó a EEG). Esta acción le valió diversas críticas y él afirma que en su momento lo calificaron de “promover la violencia”.

“Al día siguiente me hicieron mier… y yo dije Cathy la put… me cagaste me están haciendo mier… en el 9 (ATV)″, confesó Yaco. Con toda la preocupación a flor de piel, el esposo de Natalie Vértiz llamó a Peter y Cathy para que puedan ayudarlo, pero grande fue su sorpresa cuando ambos le dijeron que en un par de días todo iba a ser olvidado.

“Dicho y hecho. Pasaron unos días y todo se calmó. Pero en ese momento me asusté demasiado. Me acusaron de varias cosas que no eran ciertas”, comentó el modelo.

También puedes leer: ¡Se dieron el sí! Luigi Carbajal se casó con su pareja Diana García

El baúl de los recuerdos

Durante la rivalidad de ambos realities, Combate y Esto es Guerra pugnaban por quedarse con los “mejores” personajes o competidores. Uno de los pases más recordados fue el de Mario Hart y Alejandra Baigorria a Esto es Guerra. Ambos, para sorpresa de muchos, dejaron Combate y decidieron asumir una nueva experiencia en el programa de la competencia. Sin embargo, marcaron su retorno triunfal al reality pionero, Combate.

Esto molestó mucho a la producción guerrera, quienes en su momento señalaron que todo se dio de un momento a otro. Luego del video grabado por Yaco, la disputa entre ambos programas continuó. Rojos y Verdes junto a Leones y Cobras marcaron una época en la televisión y hoy, miles de personas, se sienten identificados con alguno de los cuatro equipos en mención.