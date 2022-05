Abogado atropelló a ladrones que lo habían asaltado y los metió a la cárcel

Compartir Facebook

Un abogado que iba con su colega en un BMW convertible, arrolló a Brayan Gómez Tiria y Edward Macías Grajales, los dos hombres que les habían asaltado en el norte de Bogotá, Colombia el sábado pasado.

Ambos sujetos fueron enviados a la cárcel La Modelo, mientras continúa el proceso en el que deberán responder por el delito de hurto calificado agravado no atenuado.

En entrevista con EL TIEMPO, Angelo Schiavenato, el conductor del BMW y una de las víctimas del atraco, aseguró que espera que la justicia avance y que no se conceda a la defensa de sus victimarios un preacuerdo, para llevar el caso como tentativa de hurto y no como hurto consumado.

Además, aseguró que su reacción de embestir a los asaltantes “no fue justicia por mano propia, sino legítima defensa y que sean los Jueces de la República quienes se encarguen de impartir justicia a estos criminales”.

Los detenidos cuentan con antecedentes. Gómez Tiria está reportado por el delito de hurto calificado; mientras que Macías Grajales tiene en sus registros los delitos de hurto calificado y agravado, ambos en Medellín.

También se les señala por tráfico de estupefacientes y serían parte de una banda criminal que opera en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Según el relato de Schiavenato, el sábado en la tarde, minutos antes del atraco, había recogido al abogado José Antonio para dirigirse a una reunión con otros compañeros. Pese a que no opuso resistencia, uno de los delincuentes alzó el arma y disparó.

“Cuando vi que me levantó el arma apuntándome y me disparó, aceleré, me agaché un poco, vi que no hubiera otra persona para lesionar a nadie y los estrellé”, afirmó.

El BMW impactó contra otros dos vehículos y, justo en medio, quedaron los dos delincuentes. En esa maniobra, de manera inexplicable, ambos resultaron ilesos y salieron corriendo.

