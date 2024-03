¡Imperdible! Manuel Medrano regresa a Lima con un concierto que promete emociones

El popular cantante colombiano Manuel Medrano está de regreso en Lima y esta vez viene dispuesto a hacer vibrar los corazones de sus fans peruanos con un concierto lleno de emoción y buena música. El artista, conocido por sus éxitos y galardones, se prepara para ofrecer una noche inolvidable en la capital peruana.

¡Manuel Medrano vuelve a Lima!

Con un historial de éxitos en las redes sociales y dos Latin Grammy en su haber, Manuel Medrano es uno de los artistas más destacados de la escena musical actual. Su canción "Bajo el Agua" ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno de la música pop.

El concierto, titulado "Manuel Medrano en Concierto", se llevará a cabo el próximo 22 de junio en el Parque de la Exposición de Lima. Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del 25 de marzo a través de Teleticket, con un atractivo descuento del 15% para los clientes con tarjetas Interbank.

Manuel Medrano, a sus 36 años, se ha consolidado como uno de los referentes más importantes del género pop en América Latina. Su talento y su estilo único lo han llevado a ganarse un lugar especial en el corazón de sus seguidores, quienes esperan con ansias cada una de sus presentaciones.

Emocionado por llegar a Perú

El cantautor colombiano se ha mostrado emocionado por volver a pisar suelo peruano y reencontrarse con su fiel público. En sus propias palabras, Medrano expresó: "Lo más bonito de esta carrera es el amor que tienes de gente que no conoces pero sí de tu labor. Esta música tan sacrificada de altos y bajos. Lo único que me queda es regalarle mucho amor y buenas canciones a la gente de Perú. Pueblo hermano y conocedores de buena música".

Además, Manuel Medrano ha adelantado que está trabajando en una nueva producción musical, llena de sorpresas y emociones. "Me reconecto conmigo mismo, me enamora y me conecta con el universo, con la buena energía. Es un disco que habla mucho de lo que estoy viviendo, en un momento especial en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional", reveló el artista.

Con un concierto íntimo y lleno de emociones, Manuel Medrano promete ofrecer una noche inolvidable para todos sus seguidores en Lima. Las entradas estarán disponibles pronto, ¡así que prepárate para disfrutar de una velada única junto a uno de los grandes de la música latina!