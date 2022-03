«Chismosas», Patricio Parodi lanza indirecta a Flavia Laos y amistades

Compartir Facebook

El chico reality aprovechó la entrevista que le hicieron sus hermanas para lanzar dardos contra su ex pareja Flavia Laos.

El “Pato” se sometió a la famosa dinámica del tag del hermano, donde respondió varias preguntas de sus fanáticos. “¿Puedes confiar totalmente en tus hermanas o hermanos”, fue una de las interrogantes.

El modelo confirmó que si confía en sus hermana pues les ha contado cosas muy personales, sin embargo, sus amistades serían las que ‘sueltan la lengua’.

“Sí, yo creo que siempre le he contado cosas que cosas mías, pero hoy en día a veces cuando están con sus amigas, con ciertas amigas se van mucho de boca y sus amigas son muy chismosas”, dijo el ‘Pato’.

A lo que Majo Parodi se defendió diciendo que jamás ha contado las cosas personales de su hermano y el influencer le dio la razón.

“Es verdad, es verdad, tus amigas son muy chismosas, a veces están con sus amigas y sus amigas son más chismosas”.

Como se recuerda, Mafer y Majo Parodi mantienen una cercana amistad con Flavia Laos, exchica reality quien fue pareja de Patricio Parodi hasta hace unos meses y de la youtuber Kiara Trigoso, quien estuvo en boca de todos luego de la entrevista que tuvo con las gemelas, donde ellas evidenciaron su malestar con Luciana Fuster.

Mamá Patricio Parodi defiende Luciana Fuster: “La están criticando incorrectamente”

Verónica Costa, la mamá de Patricio sorprendió a todos al salir en defensa de su actual nuera, Luciana Fuster en redes sociales.

Luciana Fuster recibió una ola de críticas nuevamente, hace unos días, cuando las hermanas de Patricio dejaron entrever que no tenían una buena relación con ella. Pese a que luego Luciana aclaró que eso no es así, las críticas continuaron, por eso la mamá de ‘Pato’ salió a defenderla.

La mamá de Patricio sorprendió a más de uno al utilizar sus historias de Instagram para defender a su actual nuera. «Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc».

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, agregó. Asimismo, confirmó lo que en su momento dijo Luciana, que ellas ya se conocen y han comido juntas.