¡No se guardó nada! Yaco Eskenazi revela detalles de su ÍNTIMA RELACIÓN con Ethel Pozo

¡LO CONTÓ TODO! En un acontecimiento sumamente sorpresivo, Yaco Eskenazi se presentó por primera vez en "Amor y Fuego" y habló largo y tendido sobre su reciente terminada amistad con Ethel Pozo. El lío mediático en el que se vio envuelto junto a Natalie Vértiz por algunos comentarios en contra de Ethel Pozo derivó en que "pierda" la amistad con la hija de Gisela Valcárcel. Al respecto, el exguerrero se sinceró y abrió su corazón para dar mayores detalles sobre la ÍNTIMA RELACIÓN que tenía con la conductora de "América Hoy".

Yaco Eskenazi detalla ÍNTIMA RELACIÓN con Ethel Pozo

En la más reciente edición de "Amor y Fuego", Yaco Eskenazi sorprendió al hacerse presente y respondió de todo sin filtro alguno. Por primera vez, el exguerrero se sentó frente a frente con "Peluchín" y Gigi Mitre y contestó todo acerca del tema del momento: la pelea entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo y su enemistad con la hija de Gisela Valcárcel.

El exconductor de "Estás en Todas" comenzó detallando que sí tenía una amistad con Ethel Pozo y que, pese a no ser mucho de salir de su casa, sí le gusta invitar a sus amigos a la suya. Incluso, señaló que la conductora de televisión estuvo en su cumpleaños, el cual lo celebró el pasado 14 de diciembre.

"Sí le he invitado, estuvo en mi cumpleaños el 14 de diciembre. Su cumpleaños (de Ethel Pozo) es el 15 de diciembre" , detalló Yaco Eskenazi, para luego agregar mayores detalles sobre la ÍNTIMA RELACIÓN que tenía con la hija de Gisela Valcárcel.

Según el también conductor, llegó a tenerle mucha consideración a Ethel Pozo, ya que, en su momento, él le contó algunos problemas, recibiendo todo el apoyo por parte de su excompañera de trabajo.

"Sí éramos amigos, pero como te digo, yo no soy una persona que me gusta salir de mi casa, ir a visitar (..) Claro que somos amigos. Imagínate, hemos trabajado 5 años juntos, yo sí considero que somos amigos. Nos hemos contado problemas, yo le he contado alguna vez un problema mío y ella me ha aconsejado" , añadió.

Considera a Gisela su amiga

Asimismo, señaló que le extraña la actitud que tuvo Ethel respecto a unas declaraciones que dio, donde dejó entrever que Yaco solo fue su amigo hasta finales del año pasado. Esto generó gran confusión en el capitán histórico de "Esto es Guerra", quien señaló que tiene una gran amistad con Gisela Valcárcel.

"Ella siempre me trató como un conductor, pero siempre con un cariño (..) Ella siempre me ha dicho en más de una vez para ir a almorzar, pero yo soy flojo para esos planes", acotó.

Al parecer, los problemas solo serían entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, ya que la relación del chalaco con Gisela Valcárcel, madre de la conductora de "América Hoy", está mejor que nunca.