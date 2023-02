Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Un nuevo capítulo nefasto en la triste realidad de nuestro país! Una vez más, los intereses de las bancadas están por encima de nuestro país. Ayer, el Congreso de la República rechazó el adelanto de elecciones complementarias con 53 votos a favor y 68 en contra.

También puedes leer: Congreso busca consenso para el adelanto de elecciones al 2023

Desde el inicio del debate, las posturas de diversas bancadas eran claras. Por su parte, la izquierda política insiste con el mismo tema: Asamblea Constituyente. Muchos congresistas izquierdistas alegan que se quieren ir, pero no sin antes dejar a votación la instauración de la Asamblea Constituyente. Ellos aducen que eso es lo que quiere el pueblo y no votarán a favor del adelanto de elecciones si no se pone en debate la instauración de una Asamblea Constituyente.

Por su parte, las bancadas de derecha no se ponen de acuerdo. Por su lado, Fuerza Popular se mostró a favor del proyecto presentado, indicando que es lo mejor para el país en estos momentos. Avanza País, con Adriana Tudela y Alejandro Cavero, tienen otro proyecto de ley: adelanto de elecciones, pero para el otro año. Los legisladores de Avanza País plantean que las elecciones se den el otro año para así, poder realizar reformas políticas que permitan unos mejores comicios. Entre las iniciativas que plantean, figura que los sentenciados por terrorismo no puedan postular para ejercer cargo público.

Mira aquí:

Con 54 votos a favor, el #PlenoDelCongreso no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918, y otros, respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. pic.twitter.com/kzcfrRSU9Y — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 1, 2023

Renovación Popular se muestra más reacio al adelanto de elecciones. Para el congresista Montoya, los legisladores deben hacer cumplir la Constitución. Por ello, indica que solo deberían darse elecciones presidenciales, mas no congresales.

Acción Popular, por su parte, no está de acuerdo con las elecciones complementarias. Los parlamentarios de dicha bancada votaron en contra de esta propuesta. Para ellos, se deben realizar tanto elecciones generales como municipales y regionales. Esta iniciativa no tiene consenso en ninguna bancada, por lo que los acciopopulistas votaron en contra del adelanto de elecciones.

De esta manera, un nuevo capítulo triste se escribe en la historia del país. Mientas el pueblo sigue protestando, exigiendo no solo la renuncia de Dina Boluarte o del Congreso, sino el adelanto de elecciones, los congresistas, al parecer, no se quieren ir.

Derecha, izquierda y centro deben ponerse de acuerdo por el bienestar del país. El turismo cae, al igual que las exportaciones. El Perú está en crisis y ojalá, por el bien del país, se pongan de acuerdo.