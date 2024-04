¡Drástica decisión! Leysi Suárez se declara en huelga sexual tras infidelidad de su esposo

Leysi Suárez, conocida conductora y modelo, dejó a todos boquiabiertos en el programa "América Hoy" al revelar una decisión radical que ha tomado tras descubrir la infidelidad de su esposo, Jaime La Torre. Suárez, que no ha vuelto a entablar una relación desde su separación, ha decidido adoptar una huelga sexual indefinida.

Leysi Suárez y su decisión tras la infidelidad de su esposo

Leysi Suárez, figura pública y exbailarina, sorprendió a su audiencia en "América Hoy" al revelar que, tras descubrir la infidelidad de su esposo Jaime La Torre, ha optado por una huelga sexual indefinida. La decisión de Suárez sigue siendo tema de conversación meses después de su dolorosa separación.

Durante el segmento del programa 'Más vale estar sola que mal acompañada' dedicado a discutir cómo las figuras del espectáculo manejan las rupturas amorosas, Leysi Suárez reveló que está en "huelga sexual". Su firme decisión vino acompañada de un mensaje de autocuidado: "Es para que te cuides, hasta que te sientas mejor".

La situación que llevó a esta decisión ocurrió hace seis meses, cuando la conductora Magaly Medina expuso a La Torre ingresando a un hotel con otra mujer, un evento que culminó con el fin de su matrimonio. Desde entonces, Suárez ha mantenido una postura de cautela y privacidad respecto a su vida personal.

"Sí, pero estoy en huelga sexual. Así como hay huelga de vaso de leche, ahora estoy yo estoy en huelga. Es mejor estar sola", defendió Leysi, respondiendo a Janet Barboza quien le preguntó sobre posibles pretendientes.

A pesar de la tormenta mediática que ha enfrentado, Suárez ha mostrado resiliencia y un deseo de proteger su espacio personal. "No sé todavía, no tiene fecha de caducidad", afirmó sobre la duración de su huelga sexual, indicando que no hay prisa en cambiar su decisión actual.

La vez Leysi que pensó en perdonar a su esposo

En una entrevista con Verónica Linares, Leysi respondió cómo se enteró del ampay de su esposo. Comenzó diciendo que todo comenzó cuando los periodistas de Magaly Medina la abordaron en su trabajo en radio Karibeña.

Luego de ver el ampay en "Magaly TV La Firme" al lado de su madre enferma, Suárez confesó que pensó en perdonar la infidelidad de La Torre. Pero señaló: "Yo en algún momento pensé en que sí lo iba a perdonar, pero las imágenes me comían la mente, y como soy una mujer de carácter fuerte, sabía que iba a hacer de su vida un calvario. Entonces, decidí que no".

Además, la conductora afirmó que no buscó escuchar la versión del padre de su hija. Esto debido a que con las imágenes de la infidelidad tenía suficiente.

Leysi ha utilizado su plataforma para educar y abrir diálogos sobre temas a menudo considerados tabú en la sociedad, ganándose el respeto y apoyo de muchos de sus seguidores. Esta nueva etapa de su vida se caracteriza por una búsqueda de paz y estabilidad emocional, lejos de las complicaciones amorosas del pasado.

Con cada declaración pública, Suárez continúa fortaleciendo su imagen como una mujer independiente y decidida, dispuesta a priorizar su salud emocional y física sobre cualquier convención social. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la autoestima y el autocuidado después de enfrentar adversidades personales.