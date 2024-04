Yaco Eskenazi confiesa gran amistad con Jefferson Farfán: "Ha estado en momentos difíciles de mi vida"

Yaco Eskenazi compartió detalles entrañables sobre su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en el programa "Amor y Fuego". En un ambiente relajado y sincero, Yaco reveló cómo la estrella del fútbol lo ha apoyado, no solo en buenos momentos sino también en los más complicados de su vida.

Yaco Eskenazi habla de su gran amistad con Farfán

En una reciente aparición en el popular programa "Amor y Fuego", Yaco Eskenazi se abrió sobre la sólida amistad que comparte con Jefferson Farfán, destacando los momentos de apoyo y generosidad que ha recibido del exfutbolista. La conversación, cargada de anécdotas y revelaciones, brindó a los espectadores una mirada más íntima a la relación entre ambos personajes conocidos del ambiente deportivo y televisivo.

"Me ayudó en mis momentos más difíciles y me regaló varios pares de zapatillas", expresó Yaco con evidente afecto y gratitud hacia Farfán. Este gesto de amistad no solo demuestra el apoyo personal sino también un vínculo que va más allá de las simples interacciones públicas, consolidando una relación profunda entre ambos.

Durante la entrevista, Yaco también tocó el tema de su reciente distanciamiento con Ethel Pozo y cómo prefiere, sin dudarlo, trabajar con Farfán en futuros proyectos televisivos. "Estoy justo incursionando en lo que es ahora un programa de fútbol, además hacer un programa con Jefferson, después de ver ahora como la está rompiendo en YouTube sería un golazo", comentó el ex chico reality, sugiriendo que la colaboración con Farfán podría ser no solo emocionante sino también muy fructífera.

"He ido a su casa, voy a su casa. Es un amigo al que quiero mucho porque ha estado en momentos difíciles de mi vida y le tengo mucho cariño", añadió Eskenazi, revelando que su relación con Farfán es frecuente y muy cercana.

El tema de los regalos también fue abordado por Gigi Mitre, co-presentadora del programa, quien preguntó sobre las zapatillas que Farfán había regalado a Yaco. "Más de una me ha regalado. Es un tipazo. Como te digo, en un momento muy difícil para mí estuvo ahí al pie del cañón y es muy noble", explicó Yaco, sin entrar en detalles sobre ese momento difícil.

Yaco y Jefferson: una camiseta y unas zapatillas

Además, Yaco rememoró en el canal de YouTube de Carlos Vílchez cómo comenzó su amistad con Farfán cuando este último descubrió que su hijo era fanático de los Guerreros. Esto llevó a Yaco a regalarle una camiseta del equipo.

"Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo. Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: 'Espérate'. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba", compartió Eskenazi sobre cómo se fortaleció su amistad con Farfán.

"Ha tenido gestos conmigo y con mi familia que quedarán en mi corazón para toda la vida. Es de la put***", concluyó Eskenazi, destacando la nobleza y generosidad de Farfán no solo como amigo sino también como una figura pública admirada por muchos.

Esta entrevista no solo ofreció un vistazo al lado más humano y personal de Yaco Eskenazi y Jefferson Farfán. También, recordó a la audiencia sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo, especialmente en tiempos difíciles.