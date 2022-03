¡Conmoción! Italiano asesina y descuartiza a una actriz porno

Compartir Facebook

Un empleado de banca milanés de 43 años ha reconocido haber asesinado a su vecina, conocida como Charlotte Angie. Durante dos meses mantuvo activos sus perfiles en redes sociales y respondió a sus mensajes. Asegura que todo comenzó como “un juego erótico”.

“Nacido en Milán en abril, Aries atípico, tranquilo y racional pero cabezota y determinado para alcanzar los objetivos prefijados”. Davide Fontana se retrataba tal cual en su blog de cocina. Y así lo conocían sus seguidores hasta que este italiano de 43 años se ha hecho famoso en todo el país por ser el autor confeso del atroz asesinato de la actriz porno de 26 años, Charlotte Angie.

Él, empleado de banca de profesión y aficionado a la fotografía. Ella, bautizada como Carol Maltesi, mitad italiana y mitad holandesa, dependienta de una tienda de ropa en Milán, que descubrió tener talento como actriz porno durante el confinamiento por el Covid.

Se grababa vídeos domésticos y los subía en una página web. Solo un año después, era ya conocida por su especialización en vídeos ‘hard’. Ambos, vecinos de escalera en Rescaldina, un municipio de la provincia de Milán.

Él también quería su película. Una muy personal. Acción: “Estábamos grabando un vídeo. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo sobre todo el cuerpo, no muy fuerte. Después, llegué a la cabeza y empecé a golpearla más fuerte, no sé bien por qué. No sé lo que me pasó. Creo que estaba ya muerta y como no sabía qué hacer, le corté la garganta con un cuchillo”. Después la descuartizó durante tres días, compró un congelador en internet y ahí metió todos los trocitos hasta decidir qué hacer con el cadáver.

