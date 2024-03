Daniela Darcourt se vuelve viral por peculiar forma de cantar en un concierto: "Cuando cantas con el alma"

La cantante Daniela Darcourt es una querida artista de la salsa peruana que siempre ha demostrado una gran transparencia con sus fans. Ahora, la peruana se volvió viral en redes sociales, al cantar de forma muy peculiar una canción de cumbia.

¡Daniela dijo de todo!

Daniela Darcourt es una cantante de la salsa peruana que ha trabajado en su carrera musical por seis años. Inició con canciones populares en versión salsa, pero ahora cuenta con varios temas inéditos y su último álbum fue nominado a Los Premios Lo Nuestro y Latin Grammy.

La joven artista siempre ha demostrado su forma original y divertida de ser en sus redes sociales. En cada uno de sus conciertos siempre deslumbra a sus seguidores con su talento musical, pero sobre todo un espectacular show.

En TikTok, Daniela Darcourt se convirtió en viral por un tema que cantó uno de sus conciertos. Como ya antes se conocía, la salsera también interpretaba cumbia y uno de los temas que canta es "Si Me Ibas a Dejar" de Marisol. Lo peculiar fue que la joven artista inició con ciertas palabras dirigidas para los hombres y los usuarios lo utilizaron para realizar muchos memes.

La reacción de los fans

Este video viral de Daniela Darcourt se volvió tan popular que fue usado en cientos de videos que ganaron miles de reproducciones. La salsera no quiso dejar pasar la oportunidad y compartió el audio con un video donde escribió que realicen el trend de su nuevo tema "Se Siente Bien".

"Ya que me hice viral (Hagan el trend de mi canción pe) Si no, los insulto como aquí (No mentira)", dijo la cantante. Sus seguidores de inmediato comentaron que ya los había realizado y otros usuarios respondieron que aman su forma natural y transparente de ser como persona.

¡El más reciente éxito de Daniela Darcourt!

Hace algunas semanas, Daniela Darcourt lanzó el primer sencillo musical de su nuevo álbum. Este nuevo éxito se llama "Se Siente Bien" que interpreta junto a Motiff y se ha convertido en la favorita del público. Incluso, la peruana se encuentra promocionando a nivel internacional en los programas de Telemundo.

El nuevo sencillo se encuentra a poco de llegar al medio de millón de reproducciones en su canal de YouTube. Daniela viene recibiendo el apoyo de todos sus seguidores y anunció que su próximo álbum lo estará lanzando el 20 de abril, día de su cumpleaños.

Actualmente, Daniela Darcourt se encuentra promocionando este nuevo sencillo musical que Tito Nieves se ha sumado realizando del tren de "Se Siente Bien". Ahora, anuncia que muy pronto estará lanzando un nuevo tema al lado del artista internacional Noel Schajris que llevaría por nombre "Te Amo".