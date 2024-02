Integrante de Hermanos Yaipén anunció que pasará a la fila de casados ¿Quién será?

Hermanos Yaipén es una de las agrupaciones de cumbia más importantes y queridos del país. Uno de sus integrantes acaba de anunciar su compromiso con su novia y pasará a la fila de casados ¿Quién es?

¡Fary Martínez se casa!

El integrante de Hermanos Yaipén que se casará es el animador Fary Martínez. El artista compartió la bella noticia por medio de sus redes sociales. La pareja de Fary es una joven llamada Vicky Lee, con quien ha tenido una relación desde el año pasado.

Junto a una foto de ellos besándose y un anillo de compromiso en la mano de la joven, Fary Martínez contó muy emocionado que su pareja aceptó casarse con él. "Y me dijo si! Sabía que llegaría este momento algún día y que encontraría a la persona correcta para compartir mi vida", inicio.

"Ese día llegó y ahora tengo a la novia más increíble del mundo. Así que estoy preparado para cuidarte, hacerte feliz y llegar a cumplir todas nuestras metas juntos, te amo mi vida Vicky Lee. Ahora sí ya somos novios y estoy seguro que fue la mejor decisión de mi vida!", escribió el animador de Hermanos Yaipén.

Momentos después de su publicación, la novia de Fary Martínez dejó unas bellas palabras: "Yo también tengo el mejor novio del mundo, gracias mi amor por hacerme tan feliz y por todo lo bonito que estamos formando juntos".

Además, comentó sentirse muy agradecida por encontrar un maravilloso hombre que la acompañará toda la vida. "Espero poder hacerte sentir tan dichoso como me haces sentir todos los días. No me equivoque en elegirte y en aceptarte para siempre. Te amo con todo mi corazón", dijo finalmente.

Jonatan Rojas será su testigo

La noticia emocionó a todos los seguidores de Hermanos Yaipén, pero aún más a sus compañeros. Cuando visitaron el programa de Habla Kausa, sus compañeros mostraron su emoción de que Fary Martínez se comprometiera.

Además, el amigo más cercano de Fary Martínez en Hermanos Yaipén es Jonatan Rojas, quien además se convertirá en su compadre. "Felicidades!!!! De hoy en adelante cuentan conmigo para su vida de novios. Gracias por elegirme como testigo en este gran compromiso", comentó en la publicación de su amigo tras anunciar su compromiso.

Más de Hermanos Yaipén

Los espectaculares Hermanos Yaipén han recorrido todo el país llevando sus mejores éxitos musicales. Walter y Javier han renovado su delantera musical con el regreso de varios ex vocalistas como Jonatan Rojas, Moisés Vega, Giuseppe Horna, José Antonio Orejuela, Alexis Dávila y el reciente ingreso de Álvaro Stoll.

Hermanos Yaipén es un grupo de cumbia conocido por sus exitosos temas como 'Necesito un Amor', 'Lárgate', 'Mix Juan Gabriel', 'Tú Lloras por Él', entre otros más. Entre sus últimas canciones lanzadas están 'Fin de Semana' con Leslie Shaw y 'Tributo al Sol de México'.